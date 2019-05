Hlavní soutěž ve Varech je letos bez českého režiséra

Praha - Deset světových a dvě mezinárodní premiéry uvede v hlavní soutěži karlovarský festival. Umělecký ředitel festivalu Karel Och novinářům řekl, že hlavní soutěž zahrnuje snímky z nebývale širokého geografického okruhu a jako nejexkluzivnější vyzdvihl čínský titul Portrét mozaikou režiséra Zhai Yixianga (Čaj I-sianga). Vary si pro premiéru svého filmu vybral britský tvůrce kambodžského původu Hong Khaou a po sedmi letech se na festival vrací Němec Jao-Ole Gerster s filmem Lara s Corinnou Harfouchovou, která ve Varech dostala cenu v roce 1988.

Och uvedl, že v hlavní soutěži není žádný film českého režiséra. Posuzovali jsme několik kandidátů, žádný však neprošel přísnými kritérii, která máme nastavená na zahraniční i domácí snímky, řekl. Žádný ze snímků českých režisérů nedosahoval letos podle něj takových kvalit, aby mohl českou kinematografii reprezentovat i na mezinárodní scéně, jako byly loni filmy Olma Omerzua nebo Adama Sedláka. Českou stopou v hlavní soutěži je slovensko-české drama Budiž světlo Marko Škopa.

České filmy jsou v dalších soutěžích. Sekce Na východ od Západu představí debut absolventa FAMU Michala Hogenauera Tiché doteky s Eliškou Křenkovou v hlavní roli Au pair vystavené manipulaci v rodině, v níž pracuje. Dokumentární soutěž uvede novinku Martina Marečka, jíž je komorní road movie otce a syna Dálava. Road movie s českou stopou uvede festival i v nesoutěžní sekci. Představí celovečerní hraný debut Ondřeje Provazníka a Martina Duška Staříci. Je příběhem dvojice starších politických vězňů, kteří se vydávají na cestu s jediným cílem - najít a zabít bývalého komunistického prokurátora, který poslal mnohé na smrt a je do vězení. Hrají je Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička.

Film Portrét mozaikou v hlavní soutěži je podle Ocha netrpělivě očekávaným snímkem, produkčně ho zaštítila společnost, která stojí za nedávným festivalovým hitem Kaili Blues. Hong Khaou si po úspěšném debutu Chvění z festivalu Sundance v roce 2014 vybral Vary pro premiéru svého subtilního dramatu o znovuobjevování vlastní identity Monzun v hlavní roli s Henrym Goldingem.

Och připomněl ještě účast Španělska v hlavní soutěži, která podle něj nebývá častá. Zemi letos reprezentuje jeden z nejvýznamnějších tvůrců své generace Jonás Trueba se svým konverzačním kusem Srpnová madona. Režisérův strýc David Trueba získal cenu ve Varech už v 70. letech, doplnil Och. Hlavní soutěž doplňují snímky z Chile, Belgie, USA, Filipín, Turecka, bulharsko-řecký snímek a film v koprodukci Slovinska, Makedonie, Srbska a Chorvatska.

"Nejsou to žádní nezkušení začátečníci, průměrný věk je 39 let, bude to myslím znát na tématech filmů. Silné místo zajímají příběhy se silnými charismatickými ženami, ale natočené muži," uvedl umělecký ředitel k režisérům zastoupeným v hlavní soutěži.