Ilustrační foto - Vedení hlavního města vybralo vítěze architektonické soutěže na nový most přes Vltavu, který má v budoucnu propojit Prahu 5 a Prahu 4. Stal se jím návrh vypracovaný ateliéry Tubes a Atelier 6. Východní vyústění mostu bude umístěno u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice. Západní pak povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Součástí projektu je návrh nové tramvajové zastávky Dvorecký most. PR/Magistrát hlavního města Prahy

Praha - Hlavní město získalo pravomocné povolení na stavbu Dvoreckého mostu přes Vltavu mezi Prahou 4 a 5. Stavět by se mělo začít ještě letos. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Most by měl vyjít téměř na miliardu korun, jeho budování potrvá dva až tři roky. Most bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům, pěším a povolen budou mít přejezd záchranáři.

"Dvorecký most má pravomocné stavební povolení. Za tři a půl roku jsme získali už čtyři stavební povolení na mosty přes Vltavu – Trojská lávka, Štvanická lávka, rekonstrukce Barrandovského mostu a nyní na stavbu Dvoreckého mostu. V Praze už mosty nepadají. Staví se nové a opravují se ty už postavené," uvedl Scheinherr.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Délka bude 388 metrů a šířka 16 metrů. Stavba zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl. Most doplní chybějící propojení pro MHD, pěší a cyklisty mezi vltavskými břehy.

Architektonická podoba mostu vznikla již za minulého vedení města. To současné pak zajistilo projektanta, geologický průzkum a začalo soutěžit zhotovitele. V uplynulých několika letech při opravě Nádražní ulice na Smíchově vznikla u Lihovaru tramvajová odbočka na nový most.

Most je dosud znám pod svým pracovním názvem Dvorecký, avšak Scheinherr na březnovém zasedání zastupitelů řekl, že bude jednat s Prahou 4 a 5, aby nesl jméno po zesnulé bývalé ministryni zahraničí Spojených států Madeleine Albrightové.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil Trojský tramvajový most z roku 1981, přezdívaný "Rámusák", jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. V roce 2020 město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017. Magistrát také nedávno zahájil stavbu Štvanické lávky z Holešovic do Karlína.

Mnohé mosty přes Vltavu jsou ve špatném stavu a město je postupně opravuje, aktuálně například Barrandovský. Oprava čeká rovněž Libeňský a Hlávkův most.