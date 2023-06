Hlavní líčení v případu Tušla odročil soud na červenec, vyslechne znalkyni

Praha - Hlavní líčení v případu Patrika Tušla, který čelí obžalobě z nebezpečného pronásledování kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka v době koronavirové epidemie, dnes Obvodní soud pro Prahu 8 odročil na 26. července. V plánu má výslech znalkyně a provedení ostatních důkazů. Tušl je spolu s Tomášem Čermákem a Zdeňkem Masárem stíhán také kvůli výtržnictví. Další důkazy dnes navrhli obhájci obžalovaných. K soudu přišly trojici podpořit desítky příznivců, před jednací síní skandovali, zpívali českou hymnu a kritizovali média.

Příznivci obžalovaných před 09:00, kdy jednání soudu začalo, kvůli bezpečnostním kontrolám blokovali vstup do soudního areálu Na Míčánkách. Dostat se dovnitř jim zabralo desítky minut. Před soudní síní byla nejvíc slyšet bývalá reportérka Jana Peterková a další aktivista Pavel Zítko. Přítomní uváděli, že neuznávají český stát a soud. Lidé skandovali, vykřikovali a kritizovali instituce, média i jednotlivce. Dožadovali se větší jednací síně, volali také na linku 158 s tím, aby kvůli přítomnosti těžkooděnců v soudní síni přijela policie. Peterková před 11:00 na chodbě soudu zřejmě omdlela a zkolabovala, poté ji odvezla přivolaná záchranná služba. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová ČTK potvrdila, že záchranáři ošetřili ženu po kolapsu, odvezli ji do nemocnice. Žena podle ní byla při vědomí.

Podle mluvčího obvodního soudu Petra Nováka má soud možnost uložit například pořádkovou pokutu účastníkům v případě, kdy opakovaně ruší jednání v soudní síni. "Pochybuji o tom, že by bylo možné uložit takovouto pokutu za to, co se děje na chodbě soudu, protože to už je veřejné prostranství," řekl novinářům po jednání.

Do jednací síně se dostalo asi dvacet lidí včetně novinářů. Soudkyně na počátku jednání nepovolila obrazové záznamy ani zvukové přenosy, dovolila pouze pořízení zvukového záznamu. Přítomní se vůči zákazu ohrazovali. Na počátku musela justiční stráž jednoho z účastníků vyvést, soudkyně poté ještě dalšího napomenula, aby hlavní líčení přestal natáčet. Jinak bylo jednání klidné, lidé nanejvýš tiše komentovali prováděné důkazy.

Soud při dnešním hlavním líčení přehrál záběry či zvukové nahrávky obtěžování, kterého se podle obžaloby trojice dopustila. Tušl v reakci na záznamy uvedl, že nikoho neohrožoval, nebyl hrubý ani agresivní. Poukázal na to, že řadu videí natáčel Čermák, který kvůli pronásledování Kubka přitom obžalobě nečelí. Tušl se také distancoval od dění na chodbě soudu a vymezil se proti incidentu z minulého týdne, kdy se při jednání o odvolání Peterkové u Městského soudu v Praze dav jejích sympatizantů domáhal vstupu do jednací síně a vyvrátil při tom dveře. Řekl také, že byl k soudu přivezen jako "masový vrah", uvedl, že má "zničenou psychiku".

Asi po dvou a půl hodinách soudkyně jednání odročila na 26. července, kdy plánuje vyslechnout znalkyni. Obhájci navrhli také výslech dvou svědků, kteří se jednání obžalovaných podle nich účastnili, žádali, aby je soud vyslechl ještě dnes. Soudkyně ale dnes výslech neuskutečnila. Navrhli také další důkazy.

Jednání soudu dnes provázela zvýšená bezpečnostní opatření a kontroly. Na bezpečnost na chodbě i uvnitř jednací síně dohlížela asi desítka justičních strážců, v jednací síni byli přítomni těžkooděnci. Na jednání soud vydával kvůli velkému zájmu jako obvykle v podobných případech vstupenky.

Rakušan: Dnešní dění u soudu s Tušlem a Čermákem policie zvládla

Dnešní dění na Obvodním soudu pro Prahu 8, na němž desítky lidí označovaných za stoupence dezinformačních teorií hlasitě podporovaly obžalované Patrika Tušla, Tomáše Čermáka a Zdeňka Masára, policie podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) zvládla. Byl tam hluk, pokřikování a další projevy občanské nespokojenosti, ale soud jako takový se podařilo policii ve spolupráci s Justiční stráží uchránit, řekl Rakušan novinářům během výjezdního zasedání vlády ve Vimperku.

Tušl čelí obžalobě z nebezpečného pronásledování kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka v době koronavirové epidemie. Spolu s Čermákem a Masárem je stíhán také kvůli výtržnictví za to, že před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra předloni pouštěli sirénu. Jejich stoupenci dnes na chodbě před jednací síni hlasitě vykřikovali a skandovali, zpívali, pouštěli hudbu, lehali si na protest na zem nebo požadovali větší místnost. Hlasitě a někdy vulgárně kritizovali média, soud i český stát. Kvůli podezření z neuposlechnutí výzvy úřední osoby policie zajistila jednoho člověka.

Policie dohlížela na dění v soudní síni i na přilehlé chodbě v justičním areálu Na Míčánkách po dohodě s Justiční stráží a vedením soudu. Reagovala tím i na incident z minulého týdne u pražského městského soudu ve Spálené ulici. Příznivci bývalé reportérky Jany Peterkové tam narušili soudní jednání, v němž byla později - už s vyloučením veřejnosti - pravomocně odsouzena za šíření poplašné zprávy. Dav jejích sympatizantů tehdy vyvrátil dveře a domáhal se vstupu do jednací síně.

"Samozřejmě tam bylo pokřikování, hluk, ale je to něco jiného než vlamování se do soudní síně," komentoval dnešní dění u soudu ministr vnitra. Policie podle Rakušana odvedla kvalitní práci, žádné pochybení policistů nicméně neshledal ani při zákroku u městského soudu z minulého týdne. Ještě během soudu na twitteru napsal, že policie je na místě a připravena nepřipustit žádné excesy, protože instituce demokratického státu jsou nedotknutelné.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na twitteru uvedl, že na dnešní "trapné teatrálie u soudů byly příslušné složky připraveny tak, aby soudní řízení mohla dnes řádně proběhnout". Dodal, že mu sice nepřísluší k něčemu vyzývat novináře, ale je přesvědčen o tom, že kdyby média přestala šířit záběry z podobných "exhibicí", přijde příště polovina těchto aktivistů a v budoucnu možná ještě méně. "Toto není apel k omezování novinářské svobody, ale k uvědomění si spoluodpovědnosti nás všech za ochranu republiky před jejími nepřáteli," napsal Blažek.