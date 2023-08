Hlavní hvězdou hokejové exhibice v Litvínově bude Pastrňák

Litvínov - Nejlepší český hokejista současnosti David Pastrňák bude hlavní hvězdou exhibičního Zápasu legend, který se příští týden v sobotu uskuteční v Litvínově. Start opory Bostonu a osminásobného vítěze Zlaté hokejky dnes potvrdili pořadatelé na sociálních sítích severočeského klubu.

Charitativní exhibice na Zimním stadionu Ivana Hlinky naváže na vzpomínkovou akci na olympijský triumf české reprezentace, která se v únoru konala ve vyprodané O2 areně v Praze. Mezi hlavní organizátory litvínovského utkání patří bývalý vynikající útočník Robert Reichel a trenér Slavomír Lener.

Již v polovině června bylo oznámeno, že barvy litvínovských legend by měli hájit například Pavel Francouz, Ondřej Kaše, Radek Duda, Jaroslav a Viktor Hüblové, Jan Myšák, Kristián Reichel, František Lukeš, Tomáš Pavelka nebo Jakub Lauko. Dres českých legend obléknou Patrik Eliáš, David Výborný, Jiří Tlustý, Tomáš Vlasák, Filip Hronek, Jaroslav Hlinka nebo Jan Hlaváč. Připraveni nastoupit budou i bývalí fotbalisté Petr Čech a Vladimír Šmicer.

Dnes byl potvrzen start Pastrňáka, který po sezoně dlouho zůstával v USA. Na začátku června oznámil, že se jim s partnerkou Rebeccou narodila dcera. "Kvůli dcerce jsme zůstávali v Bostonu déle, než jsme byli zvyklí. Máme kratší léto v Česku než dřív. Ale i za to jsem rád, protože jsme si nebyli jistí, jestli se letos do Evropy vůbec dostaneme. Musíme ještě stihnout i Švédsko za rodiči Rebeky a pak už pojedeme zpátky do Ameriky," řekl Pastrňák webu sport.cz při úterní prezentaci své značky parfému.