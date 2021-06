Hlavní cenu získal na Anifilmu film Zabij to a opusť město

Liberec - Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé na 20. ročníku mezinárodním festivalu Anifilm získal v Liberci snímek Zabij to a opusť město polského režiséra Mariusze Wilczyńského. Je to jeho první celovečerní film, pracoval na něm 11 let. Cenu pro nejlepší celovečerní film pro děti získal snímek Vlkochodci v režii Rosse Stewarta a Tomma Mooreho. V kategorii dětských filmů porota udělila i zvláštní uznání snímku Myši patří do nebe české režijní dvojice Denisa Grimmová a Jan Bubeníček, která získala i cenu diváků.

Vítěze organizátoři vyhlásili v libereckém divadle. V kategorii krátkých filmů zvítězil indonéský snímek Javánka Anna režisérky Fatimah Ronyové a nejlepším studentským snímkem byl polský film Jsem tady režisérky Julie Orlikové. Mezi nenarativními a abstraktními animacemi získal hlavní cenu snímek gruzínské režisérky Mariam Kapanadzeové Opuštěná vesnice a nejlepším videoklipem je francouzsko-nizozemské video Jo Goes Hunting: Careful režisérky Alice Saeyové.

V kategorii VR (virtuální realita) filmů uspěly Proměny režiséra Jonathana Hagarda. Cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší česká hra Radima Jurdy Creaks.

Na festivalu se udělovaly i národní ceny Český obzor. Za nejlepší animované dílo vybralo 114 členů Rady animovaného filmu studentský snímek Rudé boty od Anny Podskalské. Za nejlepší zakázkové dílo označili spot Radioterapie na Žlutém kopci v režii Noemi Valentíny, za nejlepší videoklip Pavel Čadek: Tanči od režisérky Aliony Baranové a za nejlepší film Barevný sen od Jana Baleje.

Šestidenní festival Anifilm skončí v Liberci v neděli a stejně jako loni ho ovlivnila koronavirová pandemie. Místo obvyklého květnového termínu se konal na konci června a bylo třeba dodržovat protiepidemická opatření s povinnou akreditací a prokazováním bezinfekčnosti. I tak ho považuje ředitel festivalu Tomáš Rychecký za vydařený. "Spokojený jsem hodně moc. Byl to překvapivě navštěvovaný ročník, lidé se chtějí bavit a rozhodně jsou ta čísla návštěvnosti vyšší než loni " řekl dnes ČTK. Všechny programy Anifilmu navštívilo přes 20.000 lidí, což je dvakrát více než loni.

V mezinárodních soutěžních sekcích se utkalo deset celovečerních filmů, 38 krátkých filmů, 32 filmů studentských, 15 videoklipů, 19 abstraktních a nenarativních snímků a 18 VR filmů. Soutěžilo také 15 počítačových her. V národní soutěži Český obzor se ve čtyřech kategoriích utkalo 54 filmů z ateliérů českých animátorů. V doprovodných filmových programech pak bylo k vidění 246 krátkých a 16 celovečerních filmů.