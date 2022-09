Hlavní cenu na festivalu v Torontu získal Spielbergův snímek The Fabelmans

Toronto - Hlavní cenu na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (TIFF) získal snímek The Fabelmans (Fabelmanovi) režiséra Stevena Spielberga. Film je volně inspirovaný Spielbergovým dětstvím po druhé světové válce. Jak popsala BBC, snímek vypráví příběh chlapce Sammyho, jehož rodiče se rozcházejí a on se zamiluje do tvorby filmu, která pro něj představuje formu úniku z celé situace. Film měl na festivalu před týdnem světovou premiéru.

TIFF je sice nesoutěžní festival, jeho divácká cena People's Choice Award bývá nicméně označována za předzvěst Oscarů, jelikož většina jejích držitelů získala alespoň nominaci na zlatou sošku. V minulosti cenu vyhrály například filmy Králíček Jojo (2019), Zelená kniha (2018) nebo Králova řeč (2010).

Chlapce Sammyho hraje ve Spielbergově filmu relativně neznámý Gabriel LaBelle, jeho rodiče pak Paul Dano a Michelle Williamsová. O ní se již nyní hovoří, že by mohla být nominována na Oscara.

"Je to vůbec nejosobnější film, který jsem natočil, a díky vřelému přijetí, kterého se nám dostalo v Torontu, se stala má první návštěva TIFF velmi intimní a osobní záležitostí jak pro mě, tak i pro celou rodinu Fabelmanů," uvedl Spielberg ve svém prohlášení. "Obzvlášť bych chtěl poděkovat všem filmovým fanouškům v Torontu. Díky nim se uplynulý víkend stal jedním z těch, na který nikdy nezapomenu," dodal.