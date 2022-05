Hlavní body druhého květnového pléna: Ukrajina, pravidla pro digitální trhy, zelená transformace

Europoslanci budou ve středu a čtvrtek diskutovat o situaci na Ukrajině, hlasovat o návrzích na zelenou transformaci a s whistleblowerkou Frances Haugenovou se zaměří na dopad pravidel pro digitální trh.

Situace na Ukrajině zůstává na pořadu jednání Evropského parlamentu i tento týden. Ve čtvrtek bude plénum hlasovat o usneseních týkajících se sociálních a ekonomických důsledků války, akceschopnosti EU a boje proti beztrestnosti válečných zločinů páchaných na Ukrajině. Poslanci budou ve světle nedávného omezení dodávek plynu do Polska a Bulharska diskutovat a hlasovat také o energetické bezpečnosti. V úterý bude Výbor pro mezinárodní obchod hlasovat o zrušení všech dovozních cel na ukrajinské produkty k podpoře ekonomiky země. Výbor pro dopravu bude s ministrem infrastruktury Oleksandrem Kubrakovem diskutovat o stavu ukrajinské infrastruktury a způsobech, jak pomoci její obnově.

Projev prezidentky Moldavska

Ve středu odpoledne bude prezidentka Moldavské republiky Maia Sanduová na plenárním zasedání diskutovat o pokusech podkopat vládu země uprostřed rostoucích obav, že by se válka mohla rozšířit do Ruskem podporovaného separatistického regionu Podněstří.

Globální minimum pro právnické osoby

Návrh na celosvětovou minimální sazbu daně z příjmu právnických osob ve výši 15 procent bude projednán na plenárním zasedání ve středu a bude se o něm hlasovat ve čtvrtek. Návrh zprávy požaduje ustanovení o přezkumu, které by umožnilo revidovat hranici příjmů, nad níž by nadnárodní korporace podléhaly minimální daňové sazbě.

Zelená transformace

Parlamentní výbor pro životní prostředí bude hlasovat o souboru návrhů v rámci balíčku "Fit for 55“, který má pomoci splnit cíl EU snížit emise skleníkových plynů o minimálně 55 procent do roku 2030. Balíček je součástí Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je nasměrovat EU na cestu ke klimatické neutralitě do roku 2050.

Pravidla digitálního trhu

Bývalá zaměstnankyně Facebooku a whistleblowerka Frances Haugenová bude ve středu diskutovat o dopadu aktu o digitálních službách (DSA) a aktu o digitálních trzích (DMA) s Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Parlament a rada dosáhly prozatímní dohody o nových pravidlech, jejichž cílem je vytvořit bezpečnější a otevřenější digitální prostor pro uživatele.

Další body programu:

• Stíhání opozice a zadržování odborových předáků v Bělorusku (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

• Minimální úroveň zdanění nadnárodních skupin (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

• Zpráva Komise o právním státě za rok 2021 (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

• Zpráva o Albánii a Severní Makedonii za rok 2021 (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

• Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 (rozprava a hlasování ve čtvrtek)