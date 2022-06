Hlavní body druhého červnového pléna: Zelená dohoda, zásoby plynu, Ukrajina

Poslanci budou na plenárním zasedání ve dnech 22. a 23. června hlasovat o plánech na snížení emisí uhlíku, skladování plynu a o tématech souvisejících se situací na Ukrajině.

Fotogalerie

Ve středu bude Evropský parlament hlasovat o třech zákonech, které jsou součástí balíčku "Fit For 55“, po jejich odložení na předchozím plenárním zasedání. Patří mezi ně změny v systému EU pro obchodování s emisními povolenkami, nová uhlíková daň z dovozu a zřízení fondu na pomoc lidem postiženým energetickou chudobou a chudobou v oblasti mobility. Balíček "Fit for 55“ je součástí boje EU proti změně klimatu, jeho cílem je pomoci unii snížit emise o 55 % do roku 2030 a dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050.

Zásoby plynu v EU

Parlament bude diskutovat a hlasovat o plánu, jehož cílem je rychlejší doplňování strategických zásob plynu EU před zimou, aby byl zajištěn dostatek plynu pro vytápění a průmysl.

Ukrajina

Poslanci budou ve středu a ve čtvrtek hlasovat o opatřeních zaměřených na podporu zemí, které se ujímají lidí prchajících z Ukrajiny. Budou také diskutovat o vztazích Ruska s extremistickými politickými stranami v EU.

Poslanci zároveň nastíní svá očekávání pro zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. června, včetně otázky toho, zda by Ukrajině, Moldavsku a Gruzii měl být udělen status kandidátské země EU.

Digitální certifikát

Parlament má ve čtvrtek schválit prodloužení platnosti digitálního certifikátu EU COVID o dalších 12 měsíců. Cílem je pomoci zajistit volný pohyb v EU.

Chorvatský premiér

Chorvatský premiér Andrej Plenković bude ve středu diskutovat s europoslanci o stavu EU a jejích výzvách. Jedná se o čtvrtou debatu ze série "Toto je Evropa“ po diskusích s irským premiérem Micheálem Martinem, estonskou premiérkou Kajou Kallasovou a italským premiérem Mario Draghim.