Hlavní body březnového pléna: válka na Ukrajině, ceny energií, opatření proti vměšování a dezinformacím, Mezinárodní den žen, zlaté pasy a víza

Poslanci se budou zabývat důsledky ruské invaze na Ukrajinu a debatovat o tom, jak se vypořádat s rostoucím počtem Ukrajinců prchajících před válkou. Hlasovat budou o doporučeních na ochranu před dezinformacemi a připomenou si Mezinárodní den žen.

V úterý odpoledne budou poslanci se zástupci Rady EU a Evropské komise debatovat o zhoršení situace pro uprchlíky v důsledku ruské invaze. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky opustil od 24. února zemi více než jeden milion osob, z nichž většina zamířila do sousedních zemí. S cílem zajistit ochranu pro Ukrajince v EU, včetně práva na dočasný pobyt a přístupu ke vzdělání a na trh práce, Evropská komise navrhla aktivovat směrnici o dočasné ochraně.

V samostatné rozpravě ve středu ráno, které se zúčastní premiérka Estonska Kaja Kallasová, se budou poslanci zabývat úlohou EU v měnícím se světě a bezpečnostní situací v Evropě po ruské agresi a invazi na Ukrajinu. Předsedkyně europarlamentu Roberta Metsolová a premiérka Kaja Kallasová vystoupí po rozpravě na tiskové konferenci.

Rozpravy navazují na mimořádné plenární zasedání, které se konalo v úterý 1. března za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského a předsedy ukrajinské Nejvyšší rady (parlamentu) Ruslana Stefančuka na dálku. Parlament přijal usnesení vyzývající ke zpřísnění sankcí vůči Rusku a k novým snahám o udělení Ukrajině statusu kandidátské země EU.

Nárůst cen energie a manipulace na trhu s plynem

V úterý večer budou poslanci debatovat s Evropskou komisí o strategiích boje proti prudkému nárůstu cen energií a manipulaci na trhu s plynem.

Evropská komise přijala 13. října sdělení o cenách energie, které obsahuje „soubor nástrojů“, jež mohou EU a její členské státy využít k řešení okamžitých dopadů současného růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči budoucím šokům.

Poslanci debatovali o opatřeních k omezení dopadu růstu cen na plenárním zasedání 6. října a v rozpravě 20. října před summitem EU v říjnu 2021, kde prosazovali jednotný přístup s cílem zmírnit tlak prudkého růstu cen energií na evropské domácnosti a podniky.



Boj proti vměšování a dezinformacím

V červnu 2020 zřídil Evropský parlament Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování a dezinformace (INGE), tento týden budou poslanci hlasovat o doporučeních předložených v závěrečné zprávě výboru. Předpokládá se, že usnesení upozorní na nedostatek opatření a informovanosti v rámci EU, což umožňuje zahraničním aktérům zasahovat do evropské demokracie. Poslanci by měli navrhnout protiopatření, jako jsou sankce nebo odebrání licencí organizacím, které šíří zahraniční státní propagandu.

Parlament bude hlasovat také o tom, zda udělí výboru nový mandát, a zváží svolání zvláštního výboru pro koronavirus a vyšetřovacího výboru pro aféru týkající se spywaru Pegasus.

O doporučeních budou europoslanci debatovat v úterý. Hlasování proběhne ve středu.

Návrh usnesení rovněž vybízí k podpoře sdělovacích prostředků a ověřovatelů faktů, k vyjasnění vztahů mezi některými evropskými politickými stranami a Ruskem a k zákazu financování vnitrostátních politických stran ze států mimo EU. Poslanci jsou pro, aby bylo ztíženo najímání bývalých evropských politiků ze zahraničí, volají po zákazu špionážních softwarů a žádají urychlené zlepšení evropské kybernetické bezpečnosti.

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování a dezinformace dosud spořádal kolem 50 slyšení s přibližně 130 experty. Jeho 1,5letý mandát skončí 23. března.



Mezinárodní den žen, rovnost žen a mužů

U příležitosti Mezinárodního dne žen promluví v úterý v poledne v parlamentním hemicyklu k poslancům ukrajinská spisovatelka Oksana Zaboujková. Následovat bude jedno kolo vystoupení zástupců poslaneckých klubů.

Ve stejný den budou poslanci Evropského parlamentu jednat o návrhu usnesení o akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů III. Návrh textu vyzývá k větší podpoře a konkrétnímu vyčlenění finančních prostředků na iniciativy zaměřené na rovnost žen a mužů v rozpočtech na vnější činnost EU. EU by měla jít celosvětově příkladem, pokud jde o podporu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv. Členské státy mají k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům zajistit všeobecný přístup.

V úterý budou poslanci také debatovat o problematice začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v Evropském parlamentu a do právních předpisů EU. S cílem lépe dosáhnout rovnosti žen a mužů v orgánech EU poslanci ve svém druhém návrhu usnesení vyzývají k lepší spolupráci mezi všemi těmito orgány při začleňování rovnosti žen a mužů do různých politik a opatření. Zdůrazňují také význam posouzení dopadů na genderovou rovnost při tvorbě legislativních návrhů a hodnocení legislativních iniciativ s ohledem na rovnost žen a mužů. Hlasování je na programu ve středu.

Dodržování právního státu a čerpání z fondů

EP bude hlasovat o usnesení, které hodnotí důsledky rozhodnutí Soudního dvora EU potvrzujícího platnost nařízení, které podmiňuje čerpání financí EU dodržováním zásad právního státu.

Očekává se, že poslanci v usnesení zopakují svou výzvu vyjádřenou v rozpravě na plenárním zasedání s komisařem Hahnem 16. února, aby komise neprodleně jednala a aktivovala mechanismus podmíněnosti s cílem chránit rozpočet EU před zneužíváním ze strany vlád, které porušují hodnoty EU.

Nařízení o rozpočtové podmíněnosti vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2021, ale komise jej dosud neuplatnila. Dne 11. března 2021 napadly Polsko a Maďarsko nařízení u Soudního dvora EU. Soudní dvůr dne 16. února obě žaloby zamítl. Hlasovat budou poslanci ve středu.

Zákaz „zlatých pasů“, pravidla pro „zlatá víza“

Očekává se, že poslanci vyzvou k zákazu režimů „občanství pro investory“ a k přijetí pravidel EU pro režimy „pobytu pro investory“, která by přísně omezila úlohu zprostředkovatelů.

Poslanci v návrhu legislativní iniciativy, o němž budou hlasovat v úterý, uvádí, že režimy „občanství pro investory“, v jejichž rámci mohou státní příslušníci třetích zemí získat tzv. „zlaté pasy“, jsou z etického, právního i ekonomického hlediska problematické. Představují závažná bezpečnostní rizika a zároveň podkopávají podstatu občanství EU. Měly by být proto zakázány. Podle návrhu usnesení by třetí země s bezvízovým přístupem do unie měly ukončit své režimy „zlatých pasů“. V souvislosti s útokem Vladimira Putina na Ukrajinu se vedoucí představitelé Evropské komise, Francie, Německa, Itálie, Spojeného království, Kanady a USA 25. února zavázali přijmout opatření k omezení přístupu movitých Rusů (s vazbami na vládu) k „zlatým pasům“.

Návrh usnesení upozorňuje na rizika, jež představují režimy „pobytu pro investory“, známé také jako „zlatá víza“, která cizincům udělují práva k pobytu. Očekává se, že poslanci požádají komisi, aby připravila návrh přísné právní úpravy EU, včetně zavedení poplatku z investic (s příspěvky do rozpočtu EU), přísných kontrol spolehlivosti a požadavků na fyzickou přítomnost a představení komplexního souboru pravidel pro činnost zprostředkovatelů. Rozprava je v plánu v pondělí, tisková konference se zpravodajkou Sophie in ’t Veldovou se uskuteční ve středu ráno po oznámení výsledků hlasování z předchozího dne.

Zřízení nových výborů EP

Poslanci budou ve středu hlasovat o vytvoření zvláštních výborů pro zahraniční vměšování a dezinformace a pro pandemii covid-19 a vyšetřovacího výboru pro kauzu špionážního softwaru Pegasus. Na návrh Konference předsedů (předsedkyně EP Metsolová a předsedové poslaneckých klubů) budou poslanci hlasovat o zřízení:

zvláštního výboru pro „pandemii covid-19: poučení a doporučení pro budoucnost “ ;

; zvláštního výboru pro „zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací“ a

vyšetřovacího výboru, který má prošetřit údajné používání programu Pegasus a obdobného sledovacího špionážního softwaru.

Hlasování o počtu poslanců v jednotlivých výborech se uskuteční ve středu (výsledek bude oznámen ve čtvrtek) a rozhodnutí o tom, kteří poslanci budou do výborů nominováni, by mělo být oznámeno ve čtvrtek.

Další body programu:

Rozpravy o Evropském semestru (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

Baterie a odpadní baterie (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

Všeobecný akční program unie pro životní prostředí na období do roku 2030 (rozprava a hlasování ve středu)

Úloha kultury, vzdělávání, sdělovacích prostředků a sportu v boji proti rasismu (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)

Zmenšující se prostor pro občanskou společnost v Evropě (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)

Potřeba ambiciózní strategie EU pro udržitelné textilní výrobky (rozprava ve čtvrtek)

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům – Cataluña automotive – Španělsko (hlasování v úterý)

Politika soudržnosti jakožto nástroj ke snížení rozdílů ve zdravotní péči a k posílení přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví (rozprava a hlasování v pondělí)

Úloha politiky soudržnosti při podpoře inovativní a inteligentní transformace a regionálního propojení IKT (rozprava a hlasování v pondělí)

Zapojení občanů: petiční právo, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv a evropská občanská iniciativa (rozprava a hlasování v pondělí)

Nový strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci v období po roce 2020 (hlasování v pondělí)

Zpráva o občanství EU za rok 2020 (hlasování v pondělí)

Provádění politiky soudržnosti v období 2021–2027 (rozprava ve čtvrtek)

Spravedlivé a jednodušší zdanění podporující strategii obnovy (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

Evropský rámec srážkové daně (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)