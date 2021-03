Hlavně Jedličkovou zásluhou jsme uhráli bod, řekl trenér Krejčí

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalista Itálie Giulio Maggiore střílí vlastní gól.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalista Itálie Giulio Maggiore střílí vlastní gól. ČTK/AP/Darko Bandic

Celje (Slovinsko) - Podle trenéra Karla Krejčího uhráli čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let v úvodním duelu mistrovství Evropy s Itálií remízu 1:1 hlavně díky vynikajícímu výkonu brankáře Martina Jedličky. Jednička "Lvíčat" ale slova chvály mírnila.

Češi v prvním utkání ve skupině B ve slovinském Celje prohrávali od 31. minuty po trefě Gianlucy Scamaccy. Vyrovnání se dočkali v 75. minutě, kdy si záložník Giulio Maggiore vstřelil vlastní gól. Italy však branka nezlomila a Jedličku několikrát zaměstnali, přestože od 84. minuty dohrávali bez vyloučeného Sandra Tonaliho. V závěru nastavení navíc uviděl červenou kartu i Riccardo Marchizza.

"Tým už je dlouho pohromadě a kluci si zvykli, že je Martin v zápasech drží. Hlavně jeho zásluhou jsme uhráli bod. Hlavně v závěru, kdy jsme se obávali o výsledek, měl řadu momentů, v nichž tým výrazně podržel. Jsme rádi, že ho máme. Prokázal, jak je pro mančaft důležitý a se silnou Itálií máme cenný bod," řekl Krejčí na on-line tiskové konferenci.

Jedlička to však vnímal jinak. "Neberu to tak, že bych kluky podržel, i když tam nějaké šance byly. Trenér gólmanů Láďa Majer s hlavním trenérem mě připravovali, že nějaké šance si Italové vytvoří, takže abych je případně uhasil. Jsem za to rád, ale teď se jdu připravit na Slovinsko, abychom udělali tři body a byli krok od čtvrtfinále," připomněl Jedlička sobotní utkání s domácím týmem, který dnes obhájci zlata ze Španělska podlehl 0:3.

Za nejtěžší považoval Tonaliho střelu z přímého kopu krátce po vyrovnání. "Tyhle balony jsou pro gólmany nejhorší. Chtěl jsem nejdřív vyběhnout, ale pak jsem naštěstí zacouval a vyškrábl jsem to na roh," uvedl třiadvacetiletý brankář Dunajské Stredy.

Zápas byl podle něj vyrovnaný. "Italové nepůsobili dominantním dojmem, protože máme taky kvalitu. O přestávce jsme si řekli, že určitě musíme dát gól a hlavně že nesmíme podcenit začátek druhé půle, abychom nedostali brzký gól na 2:0, protože pak už by bylo hotovo. Taky jsme si řekli, že se máme zklidnit a že máme kvalitní hráče, což se ukázalo. Do prvního vyloučení jsme je tlačili, ale pak jsme asi byli nervózní. Bod ale bereme," prohlásil Jedlička.

"Vstup do turnaje je vždycky důležitý. Itálie je určitě se Španělskem favoritem skupiny. Kluky můžu jenom pochválit za to, že se nezalekli silného soupeře a že na mistrovství Evropy máme první bod. Teď uděláme maximum pro to, abychom se připravili na Slovince a měli ve třetím zápase možnost hrát o čtvrtfinále, to je hlavní cíl," konstatoval Krejčí.

Potěšily ho i výkony některých hráčů. "Dneska jsme do sestavy dali poměrně dost mladých hráčů, krom Vitíka i Karabce a Šulce, kteří jsou perspektivní směrem k příští kvalifikaci a jsou to pro ně obrovské zkušenosti. Ukázali, že z nich vyrůstají kvalitní hráči," řekl kouč.

Lingr: Bodu s Itálií si moc ceníme, byl to perfektní týmový výkon

Český fotbalový reprezentant do 21 let Ondřej Lingr si hodně cenil remízy 1:1 s Itálií v úvodním zápase mistrovství Evropy. "Lvíčata" podle ofenzivního hráče pražské Slavie podala v Celje proti favoritovi perfektní týmový výkon a bod si zasloužila.

Italy poslal do vedení po půl hodině hry Gianluca Scamacca, v 75. minutě vyrovnal vlastní brankou Giulio Maggiore. Krátce poté byl vyloučen Sandro Tonali a v závěru nastavení dostal červenou kartu i Riccardo Marchizza.

"My na ně byli perfektně připravení. Bohužel jsme první poločas dostali gól, ale pak jsme ukázali charakter a týmovost a vyrovnali. Této remízy si strašně moc ceníme, je to dobrý krok do turnaje," řekl Lingr na on-line tiskové konferenci.

"Myslím, že jsme podali perfektní týmový výkon, to nás zdobí a takhle se musíme prezentovat. Remíza zasloužená, možná jsme byli i lepším týmem," doplnil dvaadvacetiletý záložník či útočník.

Přestože Italové dohrávali v oslabení, vytvořili si velkou převahu i šance a český tým výrazně podržel brankář Martin Jedlička. "Obrana fungovala fantasticky společně s gólmanem. Jedla (Jedlička) nás podržel jako vždycky, měl tam super zákroky. Je to paráda, jsme strašně rádi za bod. Musíme dál pracovat a nachystáme se na Slovince. V sobotu proti nim chceme podat ještě lepší výkon," uvedl Lingr.

V utkání byl hodně vidět. V 11. minutě v obrovské příležitosti nepřekonal brankáře Marca Carnesecchiho, po změně stran zase jeho vyrovnávací gól neplatil kvůli ofsajdu. "Trošičku si tu šanci vyčítám. Možná kdybych více předvídal, tak to uklidím. Bohužel to bylo tak rychlé, míč mi spadl na nohu a gólman měl štěstí, že tam byl postavený a já ho trefil," popsal Lingr, kterého trenér Karel Krejčí postavil do útoku vedle Ondřeje Šašinky.

"Ta falešná devítka se mi hraje fakt dobře, kluci mi pomáhali. S Ondrou Šašinkou je vepředu dobrá spolupráce. Jsem rád, že se mi zápas podařil. Příště chci pomoci klukům nejen bojovností, ale také nějakým gólem," dodal odchovanec Karviné.

Věří, že díky remíze s Itálií i předvedené hře se zvýšily šance české jednadvacítky na postup. Skupinu B vede obhájce trofeje Španělsko po suverénním vítězství 3:0 nad domácím Slovinskem. "Je to určitě pozitivní a můžeme na tom stavět. S tímhle stylem hry určitě můžeme postoupit ze skupiny," prohlásil Lingr.