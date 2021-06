Hlavně ať tahle remíza nepřijde vniveč, přál si Robertson po utkání s Anglií

Londýn - Jako jeden z nejpamátnějších zápasů popsal skotský fotbalista Andy Robertson páteční remízu 0:0 na hřišti Anglie, která udržela jeho tým ve hře o historický postup do osmifinále mistrovství Evropy. Skotsko získalo na turnaji důležitý první bod a cílí na závěrečný duel skupiny D s Chorvaty, s nimiž nyní bojuje o třetí místo v tabulce.

"Myslím, že jsme byli v utkání lepším týmem. Byl to další večer, během nějž jsme mohli vyhrát. Je ale důležité, abychom si tuhle náladu udrželi dál a aby to nakonec nebylo k ničemu. Zůstáváme do posledního zápasu ve hře, což je přesně to, co jsme chtěli," řekl Robertson BBC.

Svěřenci skotského trenéra Stevea Clarkea přečkali největší šanci soupeře ve 12. minutě, kdy obránce John Stones hlavičkoval do tyče. Následně však eliminovali anglického kanonýra Harryho Kanea a sami přecházeli do nebezpečných protiútoků.

Blízko branky byl po půlhodině hry Stephen O'Donnell, kterého vychytal brankář Jordan Pickford, nebo v 78. minutě Che Adams, který pro změnu přestřelil. Pro Skoty šlo čtvrtou remízu z posledních sedmi zápasů a stále čekají na první branku na šampionátu, nicméně se jim podařilo prolomit sedmizápasovou šňůru anglických výher. Deník Guardian pak na titulní straně překřtil jejich obranu na "modrou zeď".

"Měli jsme šance na to, abychom vyhráli, ale to Anglie také. Nakonec však nebylo znát, kdo je v zápase favoritem, což je pro nás poklona," pochvaloval si trenér Clarke a záložník Billy Gilmour označil boj ve Wembley za památný večer.

"Kluci předvedli neuvěřitelný výkon. Věděli jsme, že to bude těžké, ale zvládli jsme to a hráli pěkný fotbal. Myslím, že jsme Anglii dělali problémy, a za to jsem rád," prohlásil dvacetiletý fotbalista, jenž byl vyhlášen hvězdou utkání.

Skotové tak nyní mají spolu s Chorvaty po jednom bodu a v závěrečném souboji 22. června se v Hampden Parku utkají v přímé bitvě o postupovou naději. Do vyřazovacích bojů se ještě nikdy v historii nedostali.

"Plán, jaký jsme měli na Anglii, zabral a teď je třeba připravit nový na Chorvaty. Je to úplně jiný tým a musíme i na ně vymyslet něco, co zafunguje, protože potřebujeme vyhrát a postoupit," dodal kapitán týmu Robertson.