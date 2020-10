Hladiny řek klesají, někde ale opět prší, pohotovost na 6 místech

Brno/Ostrava/Olomouc/Pardubice - Hladiny vodních toků, které se zvedly po úterním a středečním vydatném dešti, dál klesají. Na některých místech jejich snižování ale brzdí další deště. Druhý povodňový stupeň platil dopoledne už jen na šesti místech. V Jihomoravském kraji to bylo na řece Moravě ve Strážnici a v Lanžhotě a na Svratce v Brně-Poříčí. V Olomouckém kraji platila pohotovost už jen na Romži v Polkovicích na Přerovsku, v Moravskoslezském na řece Opavě v Děhylově a v Pardubickém na Loučné v Dašicích. Meteorologové očekávají v následujícím období další poklesy hladin rozvodněných toků. V aktualizované výstraze to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Pro žádný tok již podle meteorologů neplatí povodňové ohrožení, tedy třetí povodňový stupeň. Výstraha ČHMÚ před druhým stupněm povodňové aktivity (SPA) platí až do odvolání nadále pro Pardubicko a dále regiony Břeclav, Hodonín a Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji a Hlučínsko v Moravskoslezském kraji. "Očekáváme poklesy hladin rozvodněných toků postupně pod, nebo k nižším úrovním SPA," uvedli meteorologové. První povodňový stupeň, tedy bdělost platil dopoledne asi na třicítce míst.

V Jihomoravském kraji dnes dopoledne na řece Moravě ve Strážnici hladina klesala, v Lanžhotě začala znovu mírně stoupat, setrvalá byla na Svratce v Brně-Poříčí. V kraji vydatně pršelo celé úterý i středu, místy také v pátek a v noci na dnešek. Očekává se další déšť. "Podle předpovědi ČHMÚ se bude na našem území ještě vyskytovat déšť. V důsledku předpokládaných srážek a nasycení velké části povodí nelze vyloučit opětovné vzestupy hladin v zasažených oblastech," upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Na Moravě ve Strážnici a v Lanžhotě ještě v pátek večer platil třetí stupeň povodňové aktivity.

Také v Moravskoslezském kraji už na žádném z míst neplatí třetí stupeň povodňové aktivity. Dnes by sice mělo pršet, ale srážky by situaci výrazně ovlivnit neměly, řekla ČTK mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. Druhý stupeň už platí jen na řece Opavě v Děhylově. "První stupně povodňové aktivity máme na nějakých šesti místech. Nezahrnujeme tam první stupně pod přehradami, které vznikají řízeným odpouštěním vody," řekla Vlčková. Podle ní by za následujících 24 hodin mělo na Ostravsku spadnou okolo čtyř milimetrů srážek, v Beskydech zhruba deset milimetrů a v Jeseníkách okolo osmi až deseti milimetrů. Kvůli vydatnému dešti jsou hlavně na Opavsku stále neprůjezdné některé silnice. V pátek už byl zprovozněný nájezd na dálnici D1 u Vrbice na Karvinsku, který ve středu zaplavila voda.

Hladina Moravy v Olomouci klesla dnes dopoledne ze druhého stupně povodňové aktivity značícího pohotovost na první stupeň. Druhý povodňový stupeň tak platí v Olomouckém kraji už jen na Romži v Polkovicích na Přerovsku, také tam její hladina pozvolna klesá. Na některých místech Olomouckého kraje však znovu prší, podle vodohospodářů mohou v zasažených oblastech opět stoupat hladiny.

V Pardubickém kraji se hladiny rozvodněných řek dál snižují. Druhý povodňový stupeň platí jen na Loučné v Dašicích, kde byl do půlnoci stupeň třetí. Nad běžnými stavy jsou i další vodní toky. Stav bdělost platí podle Českého hydrometeorologického ústavu na Loučné v Litomyšli a Cerekvici nad Loučnou a Chrudimce v Padrtech. Přetrvává také na Novohradce v Úhřeticích a Jevíčce v Chornicích. V Královéhradeckém kraji je první povodňový stupeň pouze na Tiché Orlci v Čermné nad Orlicí.