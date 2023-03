Hladík:Stát uvolní stovky miliard na energetickou soběstačnost domácností i obcí

České Budějovice - Stát uvolní do roku 2030 stovky miliard korun na zvýšení energetické soběstačnosti domácností i samospráv. Peníze chce prostřednictvím dotačních programů investovat například do zateplení objektů, budování fotovoltaických elektráren nebo tepelných čerpadel. Novinářům to dnes řekl v Českých Budějovicích na zahájení veletrhu Urbatech ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

"Finančních prostředků na dekarbonizaci, tedy odchodu od uhlí, je dostatek. Nabídka je široká, ale je limitována do roku 2030. Znamená to, že zde máme okno sedmi osmi let, kdy je velmi vhodné, aby obyvatelé i obce a města toho využili a připravili se na energetickou soběstačnost," uvedl Hladík.

Dvoudenní veletrh Urbatech je určen pro starosty měst a obcí. Jeho součástí je konference, jejímž tématem je hospodaření s vodou a energetická soběstačnost obcí. Akci pořádá Svaz měst a obcí ČR.

Hladík uvedl, že neexistuje univerzální rada, která by plošně platila pro všechny samosprávy. "Každá obec a město je jiné a má odlišné podmínky. Některé vlastní zemědělskou půdu, kterou lze prostřednictvím bioplynky energeticky využít. Jiné obce a města zase mají lesy. To znamená, že mohou využívat vytápění pomocí štěpky. Jinde je zase možné využít teplo z odpadních vod. Těch možností je skutečně mnoho a každá obec si tak může nastavit svou malou energetickou koncepci," řekl ministr.

Samosprávy v současnosti často budují fotovoltaické elektrárny. Díky tomu snižují náklady na hrazení energií. Počet fotovoltaických elektráren zvyšuje například Tábor. Novou plánuje na zimním stadionu a na základní škole Zborovská. Stejné zařízení už využívá pro plavecký stadion. Fotovoltaické elektrárny chce umístit i na atletický stadion Míru a ke kabinám fotbalového areálu na Svépomoci. "Na plaveckém stadionu jsme díky tomu loni ušetřili za energie 300.000 korun," řekl ČTK mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. Tábor se věnuje tématu energií delší dobu. Obdržel například certifikát ISO 5001, který držitelům mimo jiné potvrzuje snahu o čerpání energie z obnovitelných zdrojů a snižování takzvané uhlíkové stopy.

Loni ministerstvo životního prostředí poskytlo podporu téměř na 50.000 solárních elektráren na střechách, čtyřikrát víc než v roce 2021. Očekává, že letos by stát mohl podpořit víc než 100.000 takových projektů.