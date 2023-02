Hladík: Stát bude používat všechny příjmy z emisních povolenek na omezení emisí

Praha - Stát by měl od příštího roku používat veškeré výnosy z emisních povolenek na opatření k omezování emisí, tzv. dekarbonizaci. Peníze chce využít například na podporu projektů v průmyslu. Na dnešní diskusi o energetických výzvách v Česku to řekl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík. Dosud stát využívá na dekarbonizaci pouze část z příjmů z povolenek, další používá pro jiné účely. Předloni stát z emisních povolenek utržil kolem 15,4 miliardy Kč, v budoucnu by výnosy podle odhadů mohly vzrůst až na dvojnásobek.

"Počítáme s tím, že od 1. ledna 2024 budou všechny peníze z emisních povolenek použity na dekarbonizaci," řekl Hladík. Výnosy chce využívat například na projekty v průmyslu, třeba ve sklářství nebo v teplárenství. Ministerstvo podle něho nyní připravuje návrh pro využití peněz pro diskusi na vládě. Vychází přitom z nových pravidel EU.

V současné době by podle zákona měl stát dávat na klimatická opatření z výnosů povolenek asi osm miliard korun ročně. Zbylou část pak podle expertů využívá v rámci státního rozpočtu jinde. To by se podle nových pravidel mělo změnit.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.