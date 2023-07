Hladík bude jednat se zástupci šumavského národního parku, probere i vltavíny

Český Krumlov - Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) bude při dnešní návštěvě Jihočeského kraje jednat s představiteli Správy Národního parku (NP) Šumava. Navštíví také firmu, která v Českém Krumlově vyrábí součástky pro fotovoltaiku, v Chlumu nad Malší se bude zabývat tématem těžby vltavínů. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

Mezi tématy, která bude Hladík se zástupci NP Šumava probírat, může být i demolice zchátralé Roklanské chaty nedaleko Modravy v centrální Šumavě. Park, jemuž chata postavená ve 30. letech minulého století od roku 1993 patří a který kvůli jejímu havarijnímu stavu usiluje o její zbourání, má od stavebního úřadu v Kašperských Horách na budovu demoliční výměr. Proti demolici chaty jsou ale turisté i někteří politici. Správci parku jsou připravení vypsat výběrové řízení, aby co nejdříve sehnali firmu, která chatu rozebere a materiál odveze. Kvůli ochraně přírody, především tetřeva hlušce, to lze provést pouze od 1. srpna do konce října.

Hladík avizoval, že se chce se situací kolem chaty seznámit. Deník Mladá fronta Dnes začátkem týdne napsal, že Hladík hodlá hledat možnosti, jak chatu zachránit a zároveň otevřít stezku Modrý sloup, kterou park odmítá zpřístupnit lidem kvůli ochraně tetřevů.

Jiným tématem ministrovy cesty bude těžba vltavínů, které se v Jihočeském kraji vyskytují na řadě míst a někde i nelegálně dobývají. Třeba do některých lesů u Nesměně poblíž Trhových Svinů na Českobudějovicku je zakázaný vstup, protože kvůli kopání těchto drahých kamenů je tam nebezpečně narušená půda. Vltavíny je možné nalézt i v okolí Besednice na Českokrumlovsku nebo Netolic na Prachaticku. Často jsou až několik metrů pod zemí a lidé, kteří kameny hledají, ničí i cizí pozemky. Pokud kopou v lese, mohou ohrozit stabilitu stromů. U pískovny v Chlumu se vltavíny průmyslově těží.