HK: Záchrana pro podnikatele není kompletní, budou propouštět

Praha - Podoba odpuštění sociálních odvodů, jakou schválila dnes Sněmovna, nezabrání propouštění a růstu nezaměstnanosti. Po dnešním hlasování o úlevách firmám kvůli dopadům koronavirové nákazy to uvedla Hospodářská komora. Vadí jí, že poslanci odmítli všechny návrhy zejména opozičních zákonodárců, kteří chtěli okruh firem s nárokem na odpuštění pojistného rozšířit.

Záchranná síť pro podnikatele a jejich zaměstnance mohla být po dnešním jednání Sněmovny téměř kompletní, uvedla komora. "Podle našich analýz na základě zpětné vazby od zaměstnavatelů bude mít nadále velké díry. To znamená, že oky sítě budou propadat firmy, které na žádnou pomoc státu nedosáhnou," řekl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Podle schválené předlohy, kterou dostane k projednání Senát a k podpisu prezident, by stát odpustil sociální odvody za červen až srpen firmám do 50 zaměstnanců. Zaměstnavatel by ale nesměl ve srovnání s březnem propustit víc než desetinu pracovníků, snížit sumu na výplaty o víc než desetinu a pobírat jiný příspěvek z kurzarbeitového programu Antivirus.

Dlouhý považuje za chybu, že poslanci nepřijali žádný z návrhů opozice. Uvedl, že stát by odpuštěním odvodů podnikatele nedotoval, jen by jim krátkodobě ponechal část peněz, aby měli hotovost. Z pracovníkova výdělku odvádí zaměstnavatel 24,8 procenta.

Komora požadovala, aby pomoc nebyla jen pro malé firmy, aby se upravila podmínka poklesu mezd a aby nebyl možný souběh s podporou z programu Antivirus u jednotlivých zaměstnanců, ne u celé firmy.

"Jestliže podle dat MPSV na program dosáhne 88 procent firem, tedy 233.000 zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 1,464 milionu zaměstnanců v soukromém sektoru, potom tedy zbylé firmy na režim nebudou mít nárok jen kvůli tomu, že nepatří do skupiny drobných zaměstnavatelů. Zaměstnávají přitom většinu z 3,7 milionu zaměstnanců soukromého sektoru," uvádí HK. Podle ní navíc řada zaměstnavatelů už musela dočasně snížit mzdy o víc než desetinu, pokud nechtěla propouštět.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) na jednání sněmovního sociálního výboru řekla, že hranice 50 zaměstnanců byla kompromis. Dřív navrhovala odpuštění odvodů všem při poklesu tržeb či odbytu. "Původní návrh koaličního partnera (hnutí ANO) bylo pět zaměstnanců," uvedla Maláčová. Zaměstnavatelé na tripartitě žádali odpuštění odvodů všem firmám, na které dopadla koronavirová krize, odbory byly proti kvůli výpadku příjmů na penze z odvodů. Ministryně dodala, že návrh do 50 zaměstnanců byl "někde uprostřed".

Dočasné prominutí odvodů je další podporou z Antiviru, který vláda prodloužila do konce srpna. Stát z něj vyplácí dva druhy příspěvků. Podpora A činí 80 procent z náhrady mzdy v karanténě či z uzavřených provozů do 39.000 korun superhrubé mzdy. Podpora B odpovídá 60 procentům náhrady při omezení provozu kvůli výpadku pracovníků či surovin a při poklesu poptávky, a to do 29.000 korun superhrubé mzdy. Odpuštění odvodů je takzvaný režim C.