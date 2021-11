Hitem mezi ozdobami vsetínské Irisy je kolekce na motivy cibulových vzorů

Vsetín - Kolekce na motivy cibulových vzorů je letošním hitem mezi vánočními ozdobami vsetínského výrobního družstva Irisa. Irisa se zabývá ruční výrobou skleněných ozdob již od roku 1954, patří mezi největší výrobce vánočních ozdob v republice. Zájem je o ozdoby na motivy cibulových vzorů v tradiční modré a bílé kombinaci, ale i v kombinaci s červenou barvou, řekla ČTK obchodní zástupkyně závodu vánočních ozdob Monika Pokorná.

Fotogalerie

"Je to momentálně jeden z nejžádanějších vzorů, je to zase něco nového. Je to na barvě, která se jmenuje bílý porcelán, vypadá to jak bílý porcelánový talíř, na tom modrotisk vypadá velice krásně, vypadá to vkusně a jemně. Modrotisk jsme rozšířili i do červenotisku," uvedla Pokorná. Podle ní se kolekce původně chystala jen na domácí trh, zájem o ni je ale i v zahraničí.

Zájem je také o kolekci Nordic Classic, zejména v červenobílé kombinaci s výraznými dekory vloček či hvězdiček. Irisa nabízí přes 15.000 vzorů a motivů, každoročně vznikne asi 800 nových dekorů. Někteří zákazníci chtějí podle Pokorné hodně zdobené ozdoby, někteří moderní jednoduché. Požadované jsou také ozdoby s motivy kostelů, chaloupek či zasněžených stromů. Vyrábějí se i ozdoby na přání, například se jménem. Letos je zájem o ozdoby s motivy psů a koček, na které je možné také napsat jméno domácího mazlíčka. Hojně poptávané jsou také kreativní sady určené na výrobu vlastní originální vánoční ozdoby.

Zájem o ručně vyráběné skleněné ozdoby Irisy je letos velký. Firmy poptávají podle Pokorné ozdoby s logem, maloobchodníci se snaží dohnat loňskou sezonu, produkce pro e-shop družstva se proti loňsku zdvojnásobila. "Loňský rok měli všichni strach, jestli budou otevřené obchody a budou mít šanci prodat, měli jsme i nějaké odřeknuté zakázky, trhy byly zavřené. Letos se snažíme dohnat ztráty," uvedla Pokorná.

Irisa vyrábí ozdoby také například pro sportovní kluby či velké markety. Letos připravila společně s rybáři benefiční projekt Ryba pro Bečvu. Cílem bylo podpořit oživení řeky Bečvy, která byla loni v září postižena ekologickou katastrofou. Lidé si mohli koupit duhovou nebo zelenou ozdobu v podobě ryby, výtěžek z prodeje jde rybářům. Pro Vsetínskou nemocnici vyrábí Irisa skleněné andělíčky, výtěžek z prodeje půjde na nadační fond nemocnice.

Irisa ročně vyrobí kolem milionu ozdob, 95 procent míří do zahraničí, zejména Ameriky, Německa, Rakouska, Švýcarska či skandinávských zemí. V závodu vánočních ozdob pracuje asi 60 lidí, foukají sklo, používají různé techniky zdobení. Specialitou Irisy je vakuové pokovování, při kterém se místy vynechává stříbrná barva a vzniká průhled do ozdoby. Zaměstnanci Irisy zvládnou denně vyfouknout 2000 až 3000 koulí, nastříbří 9000 koulí, v barvě smočí až pět tisíc ozdob a tisícovku namalují.

Družstvo se zabývá také lisováním výrobků z termoplastů zejména pro automobilový průmysl, vyrábí i kartonáž. Zaměstnává asi 320 lidí, více než 50 procent z nich tvoří zaměstnanci se změněnou pracovní schopností.