Historický zetor ze Škrdlovic zvládl odjet několik rekordů

Pelhřimov - Ještě letos by chtěl Martin Havelka ze Škrdlovic na Ždársku překonat vlastní český rekord ve výjezdu traktorem do nejvyšší nadmořské výšky. Cílem je dostat se nad 2571 metrů nad mořem. Plánuje i cestu delší než 3085 kilometrů, které v roce 2018 zdolal s traktorem Zetor 25 starým přes 60 let při cestě do Švédska. Novinářům to řekl v Pelhřimově, kde jeho cesty registrovala Agentura Dobrý den jako nové české rekordy.

Fotogalerie

Havelka, kterého živí rodinná firma na údržbu zeleně, koupil traktor v roce 2010. Jeho předchozí majitel ho pořídil v roce 1968 jen pár dní po srpnové okupaci v obavě o své úspory. Pamatoval si měnovou reformu z roku 1953 a bál se něčeho podobného, řekl Havelka.

Traktor je z roku 1954, v roce 1968 byl repasovaný. Stejný model se v Československu vyráběl asi 15 let od roku 1947. Vyrobilo se jich podle Havelky přibližně 165.000, většina šla na export. Jejich sběratelé jsou po celé Evropě. Díky těm švédským se Havelka v roce 2018 vydal právě do této skandinávské země. Před tím absolvoval několik srazů historických traktorů na polském pobřeží Baltu. Na rozdíl od jiných účastníků, kteří své stroje přiváželi na sraz na vleku, jel přímo na traktoru. Zdolat vzdálenější břehy Baltského moře pro něj byla výzva.

Traktor má přitom maximální rychlost něco přes 30 kilometrů v hodině. Denně tak za volantem neodpruženého stroje strávil při cestě do Švédska asi deset hodin. Doprovod mu dělala jeho rodina v dodávce. Vezla i náhradní díly, které ale nebyly potřeba. S vážnější poruchou stroje, který byl kdysi perlou československého zemědělství, se nesetkal. Nejnáročnější tak zůstává řízení bez posilovače a také eliminace otřesů. "Sedačka sice odpružená je, ale v určité chvíli začne fungovat jako trampolína a snaží se vás vyhodit. Valnou část cesty se tak nadzvedáváte v nohách, vlastně pořád dřepujete," řekl Havelka. Jeho traktor zamíří z Pelhřimova do Brna, kde bude od čtvrtka jedním z exponátů veletrhu cestovního ruchu.

Rekord v jízdě do nejvýše položeného místa ustavil Havelka v roce 2017 v Alpách. Klání v jízdě po asfaltové cestě směřující k rakouské nejvyšší hoře Grossglockner se konají pravidelně. Havelka byl první Čech, který se ho účastnil. Vyjel až na Edelweißspitze do nadmořské výšky 2571 metrů, na 30 kilometrech dokázal s traktorem zdolat převýšení 1821 metrů. "Pokud to dobře dopadne, tak někdy v červnu bychom se mohli dostat s nějakými metry výš. Neřeknu vám ale přesně kde," řekl Havelka. Prozradil pouze, že zůstane v Alpách. V dalších letech plánuje další dalekou cestu. "Měl by to být zase sever, ale drobátko vzdálenější, než bylo Švédsko," řekl Havelka.