Historický pohon bývalého mlýna v Rapotíně se stal památkou

Olomouc - Historický pohon bývalého mlýna a truhlárny v Rapotíně na Šumpersku se dostal na seznam kulturních památek. Zařadilo jej tam ministerstvo kultury na návrh památkářů, podle nichž jde o unikátní technickou památku z druhé poloviny 19. století. ČTK o tom informoval mluvčí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu Vlastimil Staněk.

"Vodní kolo s atypicky řešenou převodovou soustavou představuje unikátní technické zařízení, které se dochovalo v autentické podobě na původním místě, čímž se v rámci České republiky řadí mezi ojedinělé technické památky svého druhu," uvedl mluvčí olomouckých památkářů. "Reprezentuje hodnotný doklad využití vodní energie a zručnosti sekernického, zámečnického a mlynářského řemesla obyvatel Podesní v druhé polovině 19. století, když se jako jediné v dané oblasti zachovalo v původním stavu až do dnešní doby," doplnil Staněk.

Památka pochází podle odborníků přibližně z roku 1867. Vodní kolo bylo jako pohon mlýnského zařízení využíváno až do doby po roce 1923. Po adaptaci budovy na strojní truhlárnu na konci dvacátých let pak sloužilo do konce čtyřicátých let k pohánění dřevozpracujícího zařízení, uvedli památkáři.

Vodního kolo s mechanickými převody však podle památkářů potřebuje restaurátorský zásah, bez kterého hrozí nenávratná ztráta autentického materiálu. "Dřevěné a kovové prvky tohoto zařízení se nacházejí v různém stupni degradace a vykazují povrchová poškození, jako je oxidace kovu či hniloba," dodal mluvčí olomouckých památkářů.

V Olomouckém kraji se seznam kulturních památek naposledy rozrostl o soubor pěchotních srubů v katastru Branné a Starého Města na Šumpersku. Památkáři na něm oceňují jejich technickou, stavební i historickou hodnotu. Návrh vzešel od Klubu vojenské historie Olomouc.