Historický milník pro český design. Společnost Amplla získala zlatou cenu iF Award

Česká společnost Amplla - jako historicky první společnost z České republiky - získala nejvyšší ocenění iF DESIGN AWARD 2022 Gold a zařadila se tak mezi světově uznávané designéry, kteří tuto prestižní cenu rovněž získali. Z téměř 11.000 produktů z 57 zemí bylo oceněno zlatem pouze 73 nejvýraznějších designových počinů. Ještě nikdy nebyla tato pocta tak exkluzivní a cenná jako letos! Amplla získala zlatou cenu za svůj revoluční hasicí přístroj HUSSECHUCK. Pro vítězství tohoto – nejen designového – produktu, hlasovala porota složená ze 132 nezávislých odborníků z celého světa.

Nejstarší nezávislá designová organizace na světě, iF International Forum Design GmbH se sídlem v Hannoveru, každoročně uděluje cenu iF DESIGN AWARD nejlepším produktům. Více informací o historickém úspěchu české manufaktury Amplla naleznete v sekci „Winners & Ranking“ na www.ifdesign.com.

„Získat tak prestižní cenu, jakou je bezesporu iF Award, je nesmírně potěšující. Obzvlášť v kunkurenci těch největších nadnárodních společností s týmy špičkových odborníků a designérů. Ještě nám možná úplně nedochází, jak velkého úspěchu jsme dosáhli. Jako vůbec první čeští designéři jsme do ČR přivezli to úplně nejvyšší ocenění - Gold. Malá parta nadšenců přepsala historii. Je to také skvělá motivace do další práce. Ocenění totiž přišlo méně než dva týdny po spuštění prodeje“, říká Zuzana Ambrožová, zakladatelka a kreativní ředitelka společnosti Amplla.

Desítky let se architekti, designéři i mnozí uživatelé interiérů potýkají s průmyslovou podobou hasicích přístrojů. Jejich obligátní křiklavá červená barva i neutěšený vzhled průmyslové tlakové lahve je často důvodem, proč jsou ukryté a v nouzi nedostupné. „Poslední prvek v domech, který odolával po více než století ergonomickému pojetí, jsme změnili a zlepšili jak jeho funkci v době čekání v pohotovostním režimu, tak jeho funkci a schopnosti v době akce. Špičková kvalita designu minimalistického pojetí jde ruku v ruce s naprostou změnou způsobu užívání a vlastně vytvoření nové kategorie produktu, protože se již nejedná o hasicí přístroj, ale o bod záchrany v nejširším smyslu toho slova,“ říká Přemysl Kokeš, zakladatel a ředitel společnosti Amplla.

Hasicí přístroj HUSSECHUCK od společnosti Amplla zůstává díky variabilitě designu na očích a vždy na dosah. Má kruhový tvar, který je odvozen od archetypu ochranného štítu mnohých kultur a stává se symbolem ochrany. Ve verzi SHIELD umí splynout s interiérem, nebo mu dominovat. Amplla dnes nabízí na 18 základních povrchů a barev a nespočet dalších uměleckých motivů je možné vytvořit na zakázku.

Za myšlenkou stojí architekt Přemysl Kokeš, který společnost Amplla vede. Architektka Zuzana Ambrožová vykonává pozici marketingové ředitelky projektu, třetím ze zakladatelů je designér David Rosinai. Tato trojice se rozhodla po 150 letech udělat z hasicího přístroje doplněk, který je nejen krásný, ale zároveň pomáhá zachraňovat lidské životy.

HUSSECHUCK i SHIELD jsou vyráběny v Hlinsku a částečně ve Frýdlantě nad Ostravicí. Oba produkty byly s úspěchem představeny na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.