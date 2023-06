Historické sklepy v Brně dělníci ručně vyčistili od 15 tun suti

Brno - Pět propojených historických sklepů 12 metrů pod zemí pod Kapucínským náměstím v centru Brna nechal vyklidit a obnovit podnik Technické sítě Brno. Práce trvaly necelé tři měsíce. Z prostor dělníci vynosili v kbelících a po žebříku 15 tun suti a dalších odpadů, zdivo bylo třeba zabezpečit a v některých částech doplnit či znovu vyzdít. Novinářům to dnes řekl Michael Benža, vedoucí Odboru kolektorů Technických sítí Brno (TSB), které péči o tyto prostory zajišťují.

"Do konce 19. století tvořily sklepy součást původních tří budov s dvorními křídly, v letech 1901 a 1902 byla na místě těchto budov postavena nová, podle projektu Ferdinanda Hracha. Části prostor pod zemí byly jen zasypány a zavezeny stavební sutí a zeminou. Na tyto prostory se zapomnělo a znovu objeveny byly v 90. letech minulého století při průzkumu sousedního bytového bloku," popsal Benža.

Poté byly prostory staticky zajištěny zejména v místech, nad nimiž stojí nosné zdi budov, odstraněna byla i část suti. Bez údržby ale zůstaly zaslepené větrací komíny a průrazy v klenbě. TSB při kontrole zjistily, že sklepy, které leží pod sklepy současných domů, jsou ve špatném stavu. Ostění bylo poničené, drolila se původní malta a cihly byly na některých místech uvolněné.

Nejprve museli dělníci vyklidit původní zával. Vzhledem k tomu, že do sklepů se dá dostat pouze po žebříku, museli 15 tun suti vynosit po kbelících ručně. "Po vyklizení suti a naplavenin jsme doplnili a přespárovali ostění i klenbu. Mimo jiné jsme objevili větrací komín, zapravili a dozdili jsme ponechané průrazy v klenbě a v místě jednoho z nich jsme vybudovali nový a pohodlnější vstup do podzemí. Nyní by tak do sklepů neměla pronikat voda a jejich degradace by neměla pokračovat," dodal Benža.

Technické sítě Brno, které pečují zejména o kolektorovou síť pod Brnem, mají ve správě také 38 podobných prostor, jako jsou nově rekonstruované sklepení na Kapucínském náměstí. Jejich stav pravidelně kontrolují a postupně je také opravují. Dosud opravy stály 8,5 milionu korun bez DPH včetně projektových prací a dokumentace pro následující rok. To by měly stavbaři opravit podzemní prostory pod částí Římského náměstí v centru Brna a pod Pekařskou ulicí.