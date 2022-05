Hirt vyhrál na Giru po úniku královskou etapu, celkově je už devátý

Aprica (Itálie) - Jan Hirt vyhrál po úniku královskou 16. etapu Gira d'Italia a slaví v 31 letech životní úspěch. Po 202 kilometrech a 5250 nastoupaných metrech oslavil v cílovém městě Aprica etapový vavřín na Giru jako pátý český cyklista v historii. V průběžném pořadí se posunul z dvanáctého místa na deváté. Druhý dnes za Hirtem dojel o sedm sekund později Nizozemec Thymen Arensman.

Hirt, člen belgické stáje Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, před třemi lety v královské etapě na Giru rovněž s přejezdem přes Mortirolo obsadil druhé místo. Dnes už českého vrchaře nikdo neporazil. Etapovým prvenstvím navázal na Jána Svoradu, Jana Hrušku, Romana Kreuzigera a Josefa Černého, jenž jako zatím poslední Čech uspěl před dvěma lety.

"Chtěl jsem jít do úniku a zajet výsledek. Vždycky, když je Mortirolo, tak se těším. Na Mortirolu jsme museli bohužel dotahovat, pak jsem měl problémy s řazením a ve sjezdech křeče. Bylo to utrpení, ale strašně jsem to vítězství chtěl," řekl Hirt v televizním rozhovoru.

Už na začátku etapy se pustil do úniku, pak doháněl ve skupině osmičku uprchlíků a během cesty do obávaného průsmyku Mortirolo se dotáhl zpátky na čelo. Rozhodl v posledním stoupání na Santa Cristinu. "Utrhl" Alejandra Valverdeho s Hughem Carthym, pak i Lennarda Kämnu a Arensmana a vedení v závěrečném sjezdu na mokrém asfaltu udržel.

"Věděl jsem, že v prudším úseku (posledního stoupání) musím útočit. Kämna měl náskok, ale když to nezkusíte, tak nevíte, na čem jste. Jsem šťastný," dodal Hirt, jenž v únoru ovládl Kolem Ománu a po šesti letech vyhrál etapový závod. Na Giru startuje popáté.

V růžovém trikotu lídra Gira zůstal Ekvádorec Richard Carapaz, Hirt na něj ztrácí necelých osm minut. Ve středu čeká peloton další horská etapa se startem v Ponte di Legno. Závod skončí v neděli. Hirtovým maximem v konečném pořadí je dvanáctá příčka z roku 2017.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 16. etapa (Saló - Aprica, 202 km):

1. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) 5:40:45, 2. Arensman (Niz./DSM) -7, 3. Hindley (Austr./Bora hansgrohe), 4. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 5. Valverde (Šp./Movistar), 6. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) všichni -1:24, 7. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe), 8. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) oba -1:38, 9. Nibali (It./Astana-Qazaqstan) -2:06, 10. Carthy (Brit./EF Education-EasyPost) -2:13.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz 68:49:06, 2. Hindley -3, 3. Almeida -44, 4. Landa -59, 5. Nibali -3:40, 6. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -3:48, 7. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -3:51, 8. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -4:45, 9. Hirt -7:42, 10. Valverde -9:04.