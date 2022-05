Hirt je na Giru dál šestý, vede Carapaz, Bouwman vyhrál kontroverzní sprint

Marano Lagunare (Itálie) - Předposlední horskou etapu Gira d'Italia vyhrál nizozemský cyklista Koen Bouwman a oslavil druhý triumf v letošním ročníku. Jan Hirt dojel v 19. etapě dvanáctý a před závěrečným víkendem je stále šestý. Vedení udržel Ekvádorec Richard Carapaz.

Vítěz Gira z roku 2019 se v závěrečném stoupání snažil setřást své nejbližší soupeře, ale marně. Před druhým Australanem Jaiem Hindleym má dál náskok jen tři sekundy.

Hirt přijel v těsném závěsu za lídry závodu Carapazem, Hindleym a Španělem Mikelem Landou na 12. místě. Stále má odstup 53 sekund na pátého Španěla Pella Bilbaa, který dojel těsně před ním. Pátou příčkou by Hirt vyrovnal nejlepší český výsledek Romana Kreuzigera z Gira v roce 2011.

Jednatřicetiletý vrchař, který ovládl královskou 16. etapu, bude mít šanci na posun pořadím ještě v sobotu. V předposlední den závodu čeká peloton další těžká etapa s cílem na Marmoladě. V neděli Giro vyvrcholí časovkou ve Veroně.

Carapazovi již bude v sobotu v kopcích chybět důležitý pomocník Richie Porte. Australský jezdec dnes odstoupil kvůli nemoci.

"Richieho je mi fakt líto. Ale tým odvádí dobrou práci a se vším si poradíme co nejlépe. Všichni jsme na tom dobře. Dneska to nebylo v závěru tak strašně těžké, aby se to roztrhalo. Zítra to bude dobré, pojede se ve výšce, což mi vyhovuje," uvedl olympijský šampion z Tokia Carapaz.

Podle Hindleyho nebyla dnešní etapa vhodná pro útok. "Ideální by bylo jít do růžového zítra a získat nějaký náskok před časovkou. Nebude to snadné, ale počítám, že to zkusíme," prohlásil.

Bouwman si zopakoval vítězství z horské sedmé etapy, když vyhrál spurt pěti uprchlíků, kteří přijeli do cíle s téměř tříminutovým náskokem. Soupeři si však stěžovali na Nizozemcův manévr v závěrečné zatáčce, kde při útoku ze zadní pozice zkřížil cestu Mauru Schmidovi. Švýcar musel prudce zabrzdit, což donutilo vybočit a zcela zastavit další finišující jezdce Itala Andreu Vendramea a Maďara Attilu Valtera.

"Věděl jsem, že je tam zatáčka doleva, ale netušil jsem, že je tak ostrá. Musel jsem prudce brzdit a vzít to vnitřkem," uvedl Bouwman, který jede životní závod. "Mám dvě vítězství na Giru. Mám takovou radost, že nemám slov," uvedl osmadvacetiletý jezdec Jumbo-Visma po třetím triumfu v kariéře.

Druhý v cíli Schmid se na něj zlobil. "Podle mě to nebylo fér. Bylo evidentní, že jsem měl řídítka vpředu a v poslední zatáčce do mě málem narazil. Ví, že je ve spurtu pomalejší, prostě mě odstrčil. Druhé místo znamená být první poražený, takže s tím nejsem spokojený. Myslím, že jsem to dnes v nohách měl," řekl zklamaný Švýcar.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 19. etapa (Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte, 178 km): 1. Bouwman (Niz./Jumbo-Visma) 4:32:55, 2. Schmid (Švýc./Quick-Step-Alpha Vinyl) stejný čas, 3. Tonelli (It./Bardiani-CSF-Faizané) -3, 4. Valter (Maď./Groupama-FDJ) -6, 5. Vendrame (It./AG2R-Citroën) -10, 6. Bayer (Rak./Alpecin-Fenix) -2:45, 7. Martin (Fr./Cofidis) -3:49, 8. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 9. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe), 10. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) všichni -3:56, ...12. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) -3:59. Průběžné pořadí: 1. Carapaz 81:18:12, 2. Hindley -3, 3. Landa -1:05, 4. Nibali (It./Astana) -5:53, 5. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -6:22, 6. Hirt -7:15, 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -8:21, 8. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -12:55, 9. López (Šp./Trek-Segafredo) -15:29, 10. Carthy (Brit./EF Education-EasyPost) -17:10.