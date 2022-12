Hilšer odmítl odstoupit z prezidentské volby, představil své vize

Praha - Kandidát na prezidenta senátor Marek Hilšer odmítl výzvy k odstoupení od kandidatury na Pražský hrad. Lidé podle něj nemají volit větší nebo menší zlo. Nechce, aby byla na Hradě vyměněna jedna vlivová skupina za jinou. Slíbil politiku, kterou si nikdo nemůže koupit. Čím více lidí dá takové politice v nadcházejících volbách podle něj svůj hlas, tím větší šanci napříště bude tato politika mít, řekl na dnešní tiskové konferenci. Představil na ní také své priority a Vizi Česko 2030, ve které se zabývá otázkou férových důchodů, ochranou životního prostředí nebo energetikou.

Senátoři Hilšer a Pavel Fischer v poslední době čelí výzvám, aby odstoupili z prezidentské kandidatury a podpořili Petra Pavla a Danuši Nerudovou. Měli by jim tak pomoci v boji proti Andreji Babišovi a zvýšit šanci na to, že se Babiš nedostane do druhého kola.

"Kdo chce něco změnit, musí sám změnu představovat. Nemůžete bojovat s oligarchou, když máte jiné oligarchy v zádech. A proto kandiduji. Nechci, abychom na Hradě vyměnili jednu vlivovou skupinu za druhou," řekl Hilšer.

Ve svém projevu, aniž je jmenoval, se vůči některým protikandidátům vymezil. Zlepšovat život podle něj nemůže člověk, který otravuje půdu, řeky i ovzduší a který bohatne, když ostatní chudnou. "Takový člověk má zájem na tom, aby se nezměnilo vůbec nic," podotkl. "Spojovat společnost nemohou lidé, kteří sloužili zločinnému režimu. To vede k relativizaci morálky a pevných občanských postojů," řekl. Stejně tak podle něj nemůže otevřít dveře pro budoucnost někdo, kdo se dere dopředu tím, že podvádí.

Hilšer poznamenal, že bohatší se stávají bohatšími, zatímco chudí jen dále chudnou. "Mocní se drží svých prebend a my prý musíme volit menší zlo, aby nebylo ještě hůř," řekl. "Nemůžeme přece čekat, že se najednou něco změní, když pořád dokola opakujeme tu stejnou chybu," dodal.

Vyzval ke zbavení se fosilního myšlení, tedy neschopnosti připustit změnu a hledat nové řešení.

Hilšer dnes představil svou Vizi Česko 2030, tedy kde by země mohla být v roce 2030. Za své priority označil udržitelnou zemi, motivační příjem, férové důchody, zapojení mladých, rovné příležitosti a soudržnou společnost. "Chci být občanským prezidentem, který dá prostor občanské aktivitě, dobrým nápadům a spolupráci namísto rozdělování," řekl.

V projevu poukázal na problematiku exekucí, exekuční byznys podle něj dopadá na statisíce lidí. Chce prosazovat demokratické sdílení energií a obnovitelné zdroje. Chce se také věnovat zvýšení důchodů u seniorů s výrazně nízkými příjmy.