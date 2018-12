Praha - Posledním dnem, kdy je letos možné s jistotou objednat v internetových obchodech dárky, aby dorazily do Štědrého dne, je neděle 16. prosince. Poté již pravděpodobnost včasného doručení rychle klesá. Při osobním vyzvednutí zboží na výdejně bez komplikací platí datum 18. prosince. Vyplývá to z aktuálních údajů srovnávače cen Heureka.cz.

"Počet požadavků, které u nás řešíme, vzrostl aktuálně o dvě třetiny oproti předvánočnímu období. A bude ještě kulminovat. Začínají se množit dotazy především na to, do kdy mají zákazníci objednat tak, aby zboží dorazilo do Vánoc," řekl ředitel zákaznického servisu Heureky Jan Kriegel.

Dopravci se letos opět potýkají s nedostatkem zaměstnanců a přitom prodeje se očekávají rekordní. Část objednávek z e-shopů se před Vánocemi proto vždy potýká se zpožděním. "Věřím, že balíky, které převezmeme do 17. prosince, budeme schopni doručit pod stromeček včas. U ostatních se pravděpodobnost dodání sníží na 90 procent," uvedl v listopadu generální ředitel společnosti PPL Petr Chvátal.

Česká pošta očekává zvýšení počtu doručovaných balíků ve své síti před Vánoci o 130 procent na 350.000 denně. V rámci předvánočních opatření pošta najala přes 4000 brigádníků, posílila vozový park o 500 dodávek nebo navýšila kapacitu třídících uzlů v Praze a Ostravě.

Vrchol předvánočních on-line nákupů nastane v týdnu od 10. prosince, ve kterém by celková utracená suma mohla atakovat pět miliard korun. Vyplynulo to z průzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s agenturou Nielsen Admosphere. Dárky v e-shopech bude objednávat 86 procent českých uživatelů internetu. Letošní vánoční obrat e-shopů podle asociace stoupne na 44 miliard korun, českou e-commerce tak zřejmě čekají další rekordní Vánoce.