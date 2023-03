Hertl v NHL dvakrát asistoval, Zacha dal gól po akci Krejčího s Pastrňákem

New York - Útočník Tomáš Hertl dvěma asistencemi v úterním utkání NHL neodvrátil prohru hokejistů San Jose s Columbusem 5:6 v prodloužení. Na vítězství nestačila ani branka bostonského Pavla Zachy, jež padla po akci Davidů Krejčího a Pastrňáka. Bruins v Chicagu prohráli 3:6 a nebodovali podruhé za sebou. Druhý nejproduktivnější Čech v NHL Martin Nečas asistoval u druhé branky Caroliny a pomohl k vítězství 5:3 nad Winnipegem.

Hertl se podílel na prvních dvou gólech San Jose. Na začátku deváté minuty se zapojil do akce před úvodní brankou, kterou z dorážky vstřelil Alexandr Barabanov. Druhý bod si pražský rodák připsal v polovině utkání, kdy Williamu Eklundovi připravil premiérovou trefu v NHL. Hertl se v ročníku dostal na hranici 55 bodů (19+36) a je třetím nejproduktivnějším Čechem v lize.

Vítězství Columbusu zařídil Johnny Gaudreau v 65. minutě. Americký útočník v zápase zaznamenal celkem pět bodů za dva góly a tři asistence a vylepšil svoji sezonní bilanci na 62 bodů. "Jsem rád, že jsem po dlouhé době dal víc než jeden gól a pomohl jsem k výhře," řekl Gaudreau po prvním pětibodovém večeru v NHL.

Blue Jackets i přes výhru zůstávají nejhorším týmem celé ligy. Na San Jose, které se v Západní konferenci propadlo na chvost, ale ztrácí pouhé dva body.

Před Sharks se po překvapivé výhře nad Bostonem posunulo Chicago. Blackhawks získali skalp lídra NHL díky skvěle zvládnuté třetí třetině, v níž vstřelili čtyři branky.

Když v úvodu třetí části Zacha 17. gólem v sezoně zakončil spolupráci s Krejčím a Pastrňákem a posunul Boston do vedení 3:2, zdálo se, že si suverén ročníku dojde pro další výhru. Blackhawks ale byli proti a nedlouho poté dvěma góly v rozmezí tří minut skóre otočili a v závěru favorita dorazili. Chicago vyhrálo teprve druhý zápas z posledních devíti, Boston nebodoval ve třetím ze čtyř duelů.

Pastrňák měl v čase 58:36 skvělou příležitost ke zdramatizování závěru zápasu. Za stavu 3:5 zahrával trestné střílení, při forhendovém blafáku mu ale sjel puk z čepele a nedostal se ani k zakončení.

Smolný zápas má za sebou také Petr Mrázek. Český gólman sice za 29 minut na ledě kryl všech 16 střel Bruins, těsně před polovinou základní hrací doby ale musel za stavu 1:0 kvůli zranění třísel přenechat místo v brankovišti náhradníkovi Alexi Stalockovi.

"Obnovil si zranění, s kterým v sezoně již dvakrát laboroval, podle všeho by to ale nemělo být nic vážného. Petra jsme stahovali spíš z preventivních důvodů, aby si náchylná třísla neporanil ještě víc," objasnil trenér Chicaga Luke Richardson.

Carolina zabrala po dvou prohrách a osamostatnila se na druhém místě Východní konference. Na vedoucí Boston ztrácí devět bodů. Zápas nevyšel českému gólmanovi Davidu Rittichovi, jenž v brance Winnipegu inkasoval čtyři branky z 24 střel a chytal s úspěšností 83,3 procenta.

Nedařilo se ani Vítku Vaněčkovi. Ten obdržel čtyři góly z 30 pokusů a neodvrátil domácí prohru New Jersey 1:4 s Tampou Bay. Poprvé v kariéře se proti Tampě postavil Ondřej Palát. Útočník, který v dresu floridského celku získal dva Stanley Cupy, odehrál 16 minut a jednou ohrozil gólmana Andreje Vasilevského.

"Neodehráli jsme povedený zápas. Nemělo by se to stávat, ale je to tak. Hned ve čtvrtek proti Tampě hrajeme znovu, takže máme šanci na dnešní výkon rychle odpovědět," řekl obránce Devils Jonas Siegenthaler.

Nejlepší tým Západní konference Vegas porazil Philadelphii 5:3 a navýšil vedení na tři body, protože druhý Dallas prohrál ve Vancouveru 2:5. Na Stars se dotáhli hokejisté Los Angeles. Kings porazili New York Islanders 5:2 a vyhráli šestý z posledních sedmi zápasů.

NHL:

New Jersey - Tampa Bay 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Branky: 6. Severson - 17. Cirelli, 29. Hagel, 34. Killorn, 40. Kučerov. Střely na branku: 23:30. Vítek vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval čtyři branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 86,7 procenta. Diváci: 15.622. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Kučerov, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay).

NY Rangers - Washington 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Branky: 5. a 15. Zibanejad, 19. P. Kane, 25. Trouba, 58. Vesey - 15. Aube-Kubel, 33. Irwin, 52. Dowd. Střely na branku: 36:31. Diváci: 17.467. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad, 2. P. Kane, 3. Šesťorkin (všichni NY Rangers).

Philadelphia - Vegas 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Branky: 29. Sanheim, 49. Seeler, 51. Frost - 22. a 59. Barbašev, 9. Dorofejev, 32. Blueger, 44. Marchessault. Střely na branku: 30:33. Diváci: 17.192. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault (Vegas), 2. Frost (Philadelphia), 3. Barabašev (Vegas).

Pittsburgh - Montreal 4:6 (2:4, 2:0, 0:2)

Branky: 1. a 39. Guentzel, 5. Malkin, 31. Letang - 6. Hoffman, 8. Ylönen, 12. Gurjanov, 20. Edmundson, 44. Richard, 60. Jos. Anderson. Střely na branku: 43:21. Diváci: 17.185. Hvězdy zápasu: 1. Richard (Montreal), 2. Guentzel, 3. Letang (oba Pittsburgh).

Carolina - Winnipeg 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Branky: 29. a 60. Kotkaniemi, 5. Slavin, 21. Skjei (Nečas), 50. Drury - 21. DeMelo, 45. Ehlers, 56. Niederreiter. Střely na branku: 25:24. David Rittich za Winnipeg odchytal 58 minut a 51 vteřin, inkasoval čtyři branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 83,3 procenta. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Kotkaniemi, 2. Skjei, 3. Drury (všichni Carolina).

San Jose - Columbus 5:6 v prodl. (1:1, 2:3, 2:1 - 0:1)

Branky: 8. Barabanov (Hertl), 31. Eklund (Hertl), 40. Couture, 46. Labanc, 52. Knyžov - 13. a 65. J. Gaudreau, 26. a 38. Jenner, 22. K. Johnson, 43. L. Foudy. Střely na branku: 32:47. Diváci: 10.127. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Columbus), 2. Couture (San Jose), 3. Jenner (Columbus).

Chicago - Boston 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)

Branky: 44., 57. a 60. T. Raddysh, 15. Entwistle, 37. Joey Anderson, 47. Katchouk - 35. H. Lindholm, 40. Frederic, 44. Zacha (Krejčí, Pastrňák). Střely na branku: 29:42. Diváci: 20.188. Hvězdy zápasu: 1. T. Raddysh, 2. Katchouk, 3. Joey Anderson (všichni Chicago).

Edmonton - Ottawa 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

Branky: 13. a 37. Draisaitl, 3. Ryan, 26. Nugent-Hopkins, 40. Bjugstad, 58. McDavid - 19. a 46. Stützle, 7. B. Tkachuk. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Stützle (Ottawa), 3. Nugent-Hopkins (Edmonton).

Vancouver - Dallas 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Branky: 2. Di Giuseppe, 6. Kuzmenko, 32. Beauvillier, 45. Brisebois, 57. J. Miller - 21. W. Johnston, 40. Jamie Benn. Střely na branku: 19:27. Diváci: 18.794. Hvězdy zápasu: 1. Brisebois, 2. Boeser, 3. J. Miller (všichni Vancouver).

Arizona - Calgary 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 10. a 43. Keller, 21. Maccelli, 64. Boyd - 9. Backlund, 23. Duehr, 55. Huberdeau. Střely na branku: 25:45. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2 Boyd, 3. Hayton (všichni Arizona).

Los Angeles - NY Islanders 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Branky: 22. Lizotte, 27. Doughty, 28. Iafallo, 33. Moore, 60. Byfield - 12. Engvall, 38. Pageau. Střely na branku: 37:28. Diváci: 15.989. Hvězdy zápasu: 1. Lizotte, 2. Arvidsson, 3. Gavrikov (všichni Los Angeles).

Nashville - Detroit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 31. Sherwood, 43. Novak - 58. Chiasson. Střely na branku: 16:29. Diváci: 17.644. Hvězdy zápasu: 1. Sherwood, 2. Saros, 3. Novak (všichni Nashville).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 66 50 5 11 248:148 105 2. Toronto 66 40 8 18 226:179 88 3. Tampa Bay 68 40 6 22 237:207 86 4. Florida 67 33 7 27 229:226 73 5. Buffalo 66 33 5 28 242:239 71 6. Ottawa 67 33 4 30 210:218 70 7. Detroit 67 30 9 28 200:219 69 8. Montreal 68 27 6 35 190:248 60

Metropolitní divize:

1. Carolina 66 44 8 14 222:168 96 2. New Jersey 67 44 6 17 236:181 94 3. NY Rangers 67 38 10 19 222:189 86 4. Pittsburgh 67 34 10 23 221:216 78 5. NY Islanders 69 34 8 27 198:192 76 6. Washington 68 32 7 29 211:205 71 7. Philadelphia 67 24 11 32 172:222 59 8. Columbus 66 21 7 38 175:249 49

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 68 37 13 18 236:185 87 2. Minnesota 67 38 8 21 195:178 84 3. Colorado 65 37 6 22 214:185 80 4. Winnipeg 68 38 3 27 212:194 79 5. Nashville 65 34 7 24 188:190 75 6. St. Louis 66 29 5 32 205:242 63 7. Arizona 68 25 11 32 192:240 61 8. Chicago 67 23 6 38 171:239 52

Pacifická divize:

1. Vegas 68 42 6 20 222:188 90 2. Los Angeles 68 39 9 20 233:223 87 3. Edmonton 68 37 8 23 264:230 82 4. Seattle 67 37 7 23 234:216 81 5. Calgary 68 30 14 24 209:208 74 6. Vancouver 66 29 5 32 226:252 63 7. Anaheim 67 22 10 35 172:271 54 8. San Jose 68 19 13 36 198:263 51 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 68 129 (56+73) 2. Draisaitl (Edmonton) 66 100 (44+56) 3. Kučerov (Tampa Bay) 68 96 (27+69) 4. Pastrňák (Boston) 66 89 (46+43) 5. T. Thompson (Buffalo) 66 87 (42+45) 6. M. Tkachuk (Florida) 64 87 (30+57) 7. J. Robertson (Dallas) 68 85 (39+46) 8. Marner (Toronto) 66 85 (24+61) 9. E. Karlsson (San Jose) 68 85 (20+65) 10. E. Pettersson (Vancouver) 64 83 (30+53) 50. Nečas (Carolina) 66 61 (25+36) 73. Hertl (San Jose) 65 55 (19+36) 88. Krejčí (Boston) 61 52 (13+39) 116. Zacha (Boston) 66 46 (17+29) 145. D. Kubalík (Detroit) 66 39 (18+21) 154. Hronek (Detroit) 60 38 (9+29) 157. Chytil (NY Rangers) 59 37 (19+18) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 56 branek, 2. Pastrňák (Boston) 46, 3. Draisaitl (Edmonton) 44, 4. Rantanen (Colorado), Point (Tampa Bay) oba 43, 6. T. Thompson (Buffalo) 42, 7. Kaprizov (Minnesota), J. Robertson (Dallas) oba 39, 9. Scheifele (Winnipeg) 38, 10. J. Hughes (New Jersey) 37, ...51. Nečas (Carolina) 25, 93. Chytil (NY Rangers), Hertl (San Jose) oba 19.