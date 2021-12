Hertl rozhodl o výhře San Jose, Palát si připsal dvě asistence

New York - Český hokejový útočník Tomáš Hertl vítězným gólem a asistencí dovedl v NHL San Jose k výhře 3:2 v prodloužení nad Philadelphií. Odchovanec pražské Slavie byl za to vyhlášen první hvězdou čtvrtečního zápasu. Dva body si připsal také Ondřej Palát, jeho gólové nahrávky ale neodvrátily debakl Tampy Bay 3:9 na ledě Floridy. V dresu vítězů si osmou nahrávku v ročníku připsal obránce Radko Gudas. Na výhrách svých celků se asistencí podíleli také Martin Nečas a Jakub Voráček. Nečasova Carolina porazila Montreal 4:0 a Columbus přehrál 4:3 po samostatných nájezdech Nashville, v jehož brance pošesté v sezoně nastoupil David Rittich.

Hertl potvrdil pozici nejproduktivnějšího českého hokejisty v soutěži. Pražský rodák bodoval poosmé za sebou a v dosavadním průběhu ročníku si připsal již 25 bodů. Český centr druhé formace Sharks je s 16 góly nejlepším střelcem týmu.

Proti Flyers se Hertl poprvé zapsal do statistik v 28. minutě, kdy od levého mantinelu našel volného Brenta Burnse, který tvrdou ranou nad lapačku debutujícího brankáře Felixe Sandströma poslal Sharks do vedení 2:1. Hosté ve třetí části zásluhou Joela Farabeeho srovnali a poslali zápas do prodloužení. Když se zdálo, že nastavená pětiminutovka o vítězi nerozhodne, dostali se Erik Karlsson společně s Hertlem do úniku dva na jednoho a český útočník nadvakrát prostřelil brankáře Sandströma.

Sharks po přestřelce s Arizonou, kterou v prodloužení porazili 8:7, zvládli i druhý zápas po vánoční pauze a v tabulce Pacifické divize se přiblížili pozicím zaručujícím play off na rozdíl jediného bodu. Flyers v Metropolitní divizi ztrácí na čtvrtý Pittsburgh sedm bodů.

Hokejisté Floridy v derby proti Tampě Bay rázně utnuli čtyřzápasovou vítěznou sérii Lightning. Panthers jako první celek v ročníku vstřelili devět branek a oslabený mistrovský celek deklasovali. Hlavní podíl na výhře Floridy měl Jonathan Huberdeau, který vstřelil gól a přidal čtyři nahrávky.

"Odehráli jsme skvělý zápas a je dobře, že jsme doma vyhráli podruhé za sebou. Potřebovali jsme pár takových zápasů, abychom se znovu chytili," řekl Huberdeau. "Soupeři sice chybělo několik klíčových hráčů, ale my jsme se soustředili jen sami na sebe a došli si pro vítězství," dodal.

Obhájcům titulu chybělo kvůli zranění nebo nemoci devět hráčů včetně prvního brankáře Andreje Vasilevského. "S tím, že nám někdo může kvůli zranění nebo nemoci vypadnout ze sestavy, musíme počítat. Není to absolutně žádná omluva pro náš dnešní výkon. V dalších zápasech rozhodně nemůžeme pokračovat stejně jako dnes," řekl obránce Ryan McDonagh.

Palát se asistencí podílel na druhé a třetí brance svého týmu a bodoval ve třetím utkání za sebou. S 22 body (10+12) je třetím nejproduktivnějším Čechem v soutěži za Hertlem a Voráčkem.

Voráček si v duelu proti Nashvillu připsal 22. gólovou nahrávku v sezoně a pomohl Flyers k výhře 4:3 po samostatných nájezdech. Kladenský rodák na začátku druhé části vyzval ke skórování navrátilce do sestavy Blue Jackets Patrika Laineho a s osmnácti prvními asistencemi vládne spolu s edmontonským Connorem McDavidem celé NHL. Prohru Predators neodvrátil ani Rittich, který kryl 26 střel.

Nečas zaznamenal čtvrtý kanadský bod z posledních čtyř zápasů. Český útočník jedenáctou asistencí v sezoně pomohl Hurricanes k posunu na druhé místo v tabulce Východní konference. Dvěma góly dovedl Carolinu ke třetí výhře za sebou finský forvard Teuvo Teravainen.

Hokejisté Calgary zvítězili na ledě Seattlu 6:4 a ukončili čtyřzápasovou sérii bez výhry. Třemi body za dvě branky a asistenci se blýskl Johnny Gaudreau. Zvítězilo také Los Angeles, které výhrou 2:1 po samostatných nájezdech ukončilo sedmizápasovou vítěznou sérii Vancouveru. Souboj týmů ze spodku tabulky Východní konference dopadl lépe pro hokejisty New York Islanders, kteří zdolali Buffalo 4:1.

NHL:

Columbus - Nashville 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 7. Jenner, 21. Laine (Voráček), 54. Texier, rozhodující sam. nájezd Nyquist - 3. McCarron, 36. Cousins, 37. Johansen. Střely na branku: 29:34. David Rittich odchytal za Nashville celý zápas, inkasoval tři góly z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 17.494. Hvězdy zápasu: 1. Nyquist, 2. Jenner (oba Columbus), 3. Duchene (Nashville).

NY Islanders - Buffalo 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 13. Barzal, 27. Bellows, 32. A. Lee, 52. Dobson - 19. Okposo. Střely na branku: 32:37. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Dobson, 3. Bellows (všichni NY Islanders).

Carolina - Montreal 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 14. a 38. T. Teräväinen (na druhou Nečas), 11. Niederreiter, 51. Jarvis. Střely na branku: 38:26. Diváci: 17.772. Hvězdy zápasu: 1. Raanta, 2. Slavin, 3. T. Teräväinen (všichni Carolina).

Florida - Tampa Bay 9:3 (3:1, 3:1, 3:1)

Branky. 3. a 45. Duclair, 12. Huberdeau, 15. Vatrano, 24. Luostarinen (Gudas), 38. Mamin, 40. A. Lundell, 47. Ekblad, 53. Barkov - 16. Bogosian, 27. Stamkos (Palát), 45. B. Point (Palát). Střely na branku: 37:42. Diváci: 15.001. Hvězdy zápasu: 1. Duclair, 2. Huberdeau, 3. S. Knight (všichni Florida).

Los Angeles - Vancouver 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 28. B. Lemieux, rozhodující sam. nájezd Arvidsson - 53. Horvat. Střely na branku:35:18. Diváci: 14.414. Hvězdy zápasu: 1. J. Quick, 2. B. Lemieux, 3. Arvidsson (všichni Los Angeles).

San Jose - Philadelphia 3:2 po prodl.

Branky. 26. L. Couture, 28. B. Burns (Hertl), 65. Hertl - 16. Frost, 56. Farabee. Střely na branku: 46:25 Diváci: 12.540. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Middleton (oba San Jose), 3. Sandström (Philadelphia).

Seattle - Calgary 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Branky: 6. Giordano, 21. Järnkrok, 45. Gourde, 58. McCann - 10. a 24. J. Gaudreau, 35. Lucic, 57. Mangiapane, 58. M. Tkachuk, 60. Hanifin. Střely na branku: 22:40. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. Järnkrok (oba Seattle), 3. Gaudreau (Calgary).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 32 21 4 7 106:93 46 2. Florida 31 20 4 7 117:93 44 3. Toronto 30 20 2 8 98:76 42 4. Detroit 31 15 3 13 88:104 33 5. Boston 26 14 2 10 71:69 30 6. Buffalo 32 10 5 17 86:112 25 7. Ottawa 28 9 2 17 79:101 20 8. Montreal 33 7 4 22 71:118 18

Metropolitní divize:

1. Carolina 30 22 1 7 99:62 45 2. Washington 32 19 7 6 113:84 45 3. NY Rangers 31 19 4 8 89:81 42 4. Pittsburgh 30 17 5 8 91:76 39 5. Philadelphia 31 13 6 12 82:100 32 6. Columbus 29 15 1 13 95:98 31 7. New Jersey 31 11 5 15 86:108 27 8. NY Islanders 27 9 6 12 61:78 24

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 32 18 5 9 110:87 41 2. Minnesota 30 19 2 9 112:92 40 3. Nashville 32 19 2 11 95:88 40 4. Colorado 27 17 2 8 115:91 36 5. Winnipeg 30 14 5 11 90:87 33 6. Dallas 29 15 2 12 82:85 32 7. Chicago 30 11 4 15 72:97 26 8. Arizona 30 6 3 21 63:117 15

Pacifická divize:

1. Vegas 33 21 0 12 120:101 42 2. Anaheim 33 17 7 9 104:91 41 3. Calgary 29 16 6 7 93:66 38 4. Edmonton 30 18 0 12 103:94 36 5. San Jose 32 17 1 14 89:94 35 6. Los Angeles 32 15 5 12 85:86 35 7. Vancouver 33 15 3 15 84:93 33 8. Seattle 32 10 4 18 90:117 24

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 30 50 (24+26) 2. McDavid (Edmonton) 30 50 (17+33) 3. Ovečkin (Washington) 32 48 (22+26) 4. Kadri (Colorado) 24 38 (11+27) 5. Huberdeau (Florida) 31 38 (11+27) 6. Stamkos (Tampa Bay) 31 37 (15+22) 7. Kaprizov (Minnesota) 30 36 (12+24) 8. J.T. Miller (Vancouver) 33 35 (11+24) 9. Panarin (NY Rangers) 30 35 (10+25) 10. Aho (Carolina) 27 34 (15+19) 51. Hertl (San Jose) 32 25 (16+9) 79. Voráček (Columbus) 29 23 (1+22) 84. Palát (Tampa Bay) 32 22 (10+12) 95. Pastrňák (Boston) 26 21 (8+13) 135. Nečas (Carolina) 28 18 (7+11) 163. Zacha (New Jersey) 31 16 (9+7) 177. Hronek (Detroit) 29 16 (3+13) 184. O. Kaše (Toronto) 27 15 (8+7)