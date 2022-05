Hertl po bronzu: Celou dobu jsme věřili, je to něco úžasného

Tampere (Finsko) - Zisk premiérové medaile při své čtvrté účasti na mistrovství světa si užíval útočník Tomáš Hertl po výhře v duelu o 3. místo nad Spojenými státy americkými 8:4. Byl už v týmech v letech 2014 v Minsku a 2015 v Praze, které po postupu do semifinále poslední krok v cennému kovu nedokázaly udělat. Dnes v Tampere si mohla osmadvacetiletá opora San Jose vychutnat, jaké je pověsit si na krk medaili v reprezentačním dresu.

"Je to něco úžasného. Medaile je taky pěkně těžká. Jsem hrozně rád za kluky i Česko. Potřebovali jsme to. Bylo to dlouhé, trvalo to deset let," líčil své pocity Hertl, který se do reprezentace vrátil po sedmi letech. Byl u prvních třech pokusů navázat na bronz české reprezentace z mistrovství světa v Helsinkách a Stockholmu z roku 2012 a další sledoval při svých povinnostech se Sharks či zraněních na dálku.

Oddechl si, že nejdelší medailový půst českého a československého hokeje v historii skončil. "V tomhle máme v Česku nevýhodu. Hodně o tom mluvíme, ale i když si to nechcete pustit do hlavy, dostane se to tam. Zlomili jsme to, ale nemůžeme počítat s tím, že další přijde zase za deset let. Musíme hned další rok, ať pojede kdokoliv. Musíme hokej zvednout, protože je to náš národní sport. Lidi to milují v téhle době. I když jsme jako Češi kritičtí, každý si užije medaile. A my o ni musíme za celou zemi bojovat. Tomu národu to v těchto těžkých dobách pomůže," prohlásil Hertl.

Češi po sobotním debaklu v semifinále s Kanadou 1:6 prohrávali s USA po první třetině 1:3, ale předvedli obrat především díky skvělé třetí třetině, kterou vyhráli drtivým poměrem 6:1.

"První třetina vypadala, jak vypadala. Napadaly nám tam blbé odrazy, dostali jsme gól v oslabení. Celou dobu jsme ale věřili. Jsem hrozně rád, že se to povedlo. Zůstali jsme dál aktivní. Furt jsme po nich šli, byli jsme aktivní celý zápas. Věděli jsme, že máme síly na to, abychom to otočili. Vlítli jsme na ně, nenechali jsme je nadechnout. Medaili jsme chtěli za každou cenu," ubezpečil Hertl.

Český tým obratem žil a po gólové explozi, na kterou v posledních zápasech - stejně jako v marných bojích o medaile v minulých letech - čekal, nechali hráči volný průchod velkým emocím. "Užili jsme si to. I když jsme prohrávali, povzbuzovali jsme se, řvali jsme, věřili. Víme, že je tu plno kluků, kteří mohou dát góly. Mám ohromnou radost, že jsme to prolomili. Už jsem byl dvakrát čtvrtý, za každou cenu jsem to chtěl prolomit," podotkl Hertl.

Kouč Kari Jalonen na poslední třetinu vystoupení Čechů na turnaji sáhl do elitní formace, v které hrál po svém příjezdu po vyřazení Bostonu v 1. kole play off David Pastrňák se svým dlouholetým parťákem z týmu Bruins Davidem Krejčím a Romanem Červenkou. Pastrňák si vyměnil místo s Matějem Blümelem a přesunul se právě k Hertlovi. Výsledkem byl hattrick nejlepšího českého hokejisty poslední let za třetinu.

"Říkali jsme si, že když spolu v Letňanech hrajeme super letní hokejíček, tak by to mohlo jít. Zafungovalo to. Jsem za to hrozně rád, že tam padly tři góly. Je jedno, kdo měl body, góly a nahrávky. Důležité je, že máme medaili na krku," podotkl Hertl, jenž si u všech Pastrňákových branek připsal asistenci.

Doufá, že cenný kov bude vzpruhou pro další práci celého českého hokej. "Hodně to pomůže. Ukázali jsme, že to získávat můžeme. Nemá cenu se dívat, co bylo včera. Věděli jsme, že to nebylo ono a když budeme hrát náš hokej a nebudeme se bát, můžeme porazit těžké týmy. Doufám, že to bude motivovat do dalších let a budeme chtít získat další medaile. Je to sport, který je pro naší zemi důležitý. Každý byl hrdý, že tu mohl hrát a získat medaili pro Česko," dodal Hertl.