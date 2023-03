Hertl gólem v poslední minutě pomohl San Jose k výhře v prodloužení

New York - Hokejový útočník Tomáš Hertl v čase 59:49 překonal Davida Ritticha v brance Winnipegu a svým 17. gólem v sezoně vystřelil San Jose prodloužení. V tom dokonal obrat Logan Couture a zajistil Sharks vítězství 3:2 . V posledních sekundách o výhře rozhodli také hokejisté Calgary, kteří zdolali Dallas 5:4

San Jose ve Winnipegu od 15. minuty vedlo, Jets ale zásluhou první trefy Nina Niederreitera v novém působišti i Natea Schmidta vývoj otočili. Niederreiter v NHL vstřelil 200. branku a stal se prvním Švýcarem, který na tuto metu dosáhl. "Doufám, že se ve Winnipegu nezaseknu. Dvě stě je hezké číslo, snad ale svou bilanci ještě vylepším," řekl dvojnásobný vicemistr světa, jenž do Winnipegu zamířil na konci února z Nashvillu.

Když už to vypadalo, že Rittich dovede svůj tým k těsné výhře, dostal se ke střele Hertl a 11 sekund před koncem základní hrací doby srovnal na 2:2. Devětadvacetiletý útočník dosáhl na 50. bod v této sezoně a v tabulce produktivity českých hokejistů se dotáhl na třetího Davida Krejčího. Suverénním lídrem mezi Čechy zůstává David Pastrňák, jenž v 62 zápasech nasbíral 84 bodů.

Výhru Sharks vystřelil Couture. Kapitán v samostatném úniku překonal Ritticha bekhendovou kličkou a zařídil San Jose první vítězství po pěti prohrách. Winnipeg ztratil šestý z posledních sedmi zápasů a v tabulce Západní konference zůstal sedmý.

Calgary na ledě Dallasu ukončilo pětizápasové čekání na výhru. Rozhodující trefu obstaral sedm sekund před koncem třetí třetiny Tyler Toffoli, jenž pláchl obraně Stars a překonal Jakea Oettingera nad lapačku. "Věděl jsem, že mám dost času na to, abych šel do kličky, rozhodl jsem se ale pro střelu a myslím, že jsem to udělal dobře," řekl Toffoli.

Dallas se v případě výhry mohl posunout do čela Západní konference, nakonec ale klesl na třetí místo. Mezi Stars a Vegas se vklínili hokejisté Los Angeles, kteří porazili Washington 4:2. Dvěma asistencemi řídil výhru Kings Viktor Arvidsson. Los Angeles se na druhou příčku dostalo díky čtyřem vítězstvím za sebou.

Čtyřzápasovou sérii proher Chicago ukončilo jednoznačným vítězstvím 5:0 nad Ottawou. Gólman Alex Stalock dostal přednost před Petrem Mrázkem a za důvěru se odvděčil bezchybným výkonem. Zlikvidoval všech 35 střel Senators a vychytal druhou nulu v sezoně. Dvěma góly se blýskl obránce Seth Jones.

Dvakrát se prosadil také edmontonský kanonýr Connor McDavid. Nejlepší střelec NHL vylepšil svou bilanci na 54 tref a druhému Pastrňákovi odskočil už na rozdíl deseti branek. Oilers díky dalšímu skvělému výkonu svého kapitána porazili Buffalo 3:2 a z šestého místa ztrácejí pouhé čtyři body na lídra Západní konference z Vegas.

Boj o play off si zkomplikoval Nashville, který podlehl Vancouveru 3:4 po samostatných nájezdech. Predators z devátého místa zaostávají za osmým Coloradem o pět bodů. Výhru Canucks vystřelil Elias Pettersson, jenž dal gól už v základní hrací době a v závěrečném rozstřelu pak rozdílovou branku.

NHL:

Buffalo - Edmonton 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky: 10. J. Skinner, 41. Cozens - 8. a 44. McDavid, 39. Ryan. Střely na branku: 39:37. Diváci: 17.634. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. S. Skinner (oba Edmonton), 3. J. Skinner (Buffalo).

Winnipeg - San Jose 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 27. Niederreiter, 55. Schmidt - 15. Lorentz, 60. Hertl, 62. Couture. Střely na branku: 38:24. David Rittich odchytal za Winnipeg celý zápas, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zákroků měl 87,5 procenta. Diváci: 13.026. Hvězdy zápasu: 1. Niederreiter (Winnipeg), 2. Reimer (San Jose), 3. Barron (Winnipeg).

Chicago - Ottawa 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 22. a 26. S. Jones, 17. Kurashev, 31. Dickinson, 44. L. Reichel. Střely na branku: 21:35. Diváci: 15.049. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. S. Jones, 3. Bjork (všichni Chicago).

Dallas - Calgary 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Branky: 32. J. Robertson, 36. Domi, 50. Hintz, 55. Jamie Benn - 4. N. Ritchie, 25. Zadorov, 38. E. Lindholm, 45. R. Andersson, 60. Toffoli. Střely na branku: 33:37. Diváci: 18.164. Hvězdy zápasu: 1. Toffoli, 2. R. Andersson (oba Calgary), 3. Jamie Benn (Dallas).

Vancouver - Nashville 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 5. a rozhodující sam. nájezd E. Pettersson, 11. Podkolzin, 46. Joshua - 49. a 57. Evangelista, 5. Sissons. Střely na branku: 29:32. Diváci: 18.525. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson (Vancouver), 2. Evangelista (Nashville), 3. Joshua (Vancouver).

Los Angeles - Washington 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky: 34. Gavrikov, 40. Danault, 48. M. Anderson, 60. Kempe - 32. Sandin, 43. Ovečkin. Střely na branku: 42:22. Diváci: 17.577. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Danault, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 62 49 5 8 237:132 103 2. Toronto 63 38 8 17 212:168 84 3. Tampa Bay 63 37 5 21 220:196 79 4. Buffalo 62 32 4 26 231:221 68 5. Ottawa 63 32 4 27 199:198 68 6. Florida 64 31 6 27 219:217 68 7. Detroit 63 28 9 26 188:208 65 8. Montreal 63 26 4 33 173:225 56

Metropolitní divize:

1. Carolina 61 41 8 12 212:155 90 2. New Jersey 62 41 6 15 223:170 88 3. NY Rangers 63 35 9 19 209:179 79 4. NY Islanders 65 32 8 25 188:177 72 5. Pittsburgh 62 31 9 22 201:199 71 6. Washington 65 31 6 28 201:196 68 7. Philadelphia 63 24 11 28 166:206 59 8. Columbus 63 20 6 37 163:234 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 64 34 13 17 215:171 81 2. Minnesota 63 36 6 21 182:168 78 3. Winnipeg 64 36 3 25 199:179 75 4. Colorado 61 34 6 21 195:174 74 5. Nashville 61 31 7 23 178:180 69 6. St. Louis 62 27 5 30 191:227 59 7. Arizona 63 21 10 32 171:227 52 8. Chicago 63 22 5 36 158:225 49

Pacifická divize:

1. Vegas 63 38 6 19 203:177 82 2. Los Angeles 65 37 8 20 222:217 82 3. Seattle 63 36 6 21 220:200 78 4. Edmonton 65 35 8 22 251:218 78 5. Calgary 64 28 13 23 199:200 69 6. Vancouver 63 26 5 32 213:246 57 7. Anaheim 63 21 8 34 161:257 50 8. San Jose 64 19 12 33 189:242 50 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 65 124 (54+70) 2. Draisaitl (Edmonton) 63 96 (41+55) 3. Kučerov (Tampa Bay) 63 88 (23+65) 4. Pastrňák (Boston) 62 84 (44+40) 5. T. Thompson (Buffalo) 62 83 (42+41) 6. E. Karlsson (San Jose) 64 82 (19+63) 7. M. Tkachuk (Florida) 61 81 (28+53) 8. J. Robertson (Dallas) 64 80 (38+42) 9. E. Pettersson (Vancouver) 61 79 (30+49) 10. Nugent-Hopkins (Edmonton) 65 78 (30+48) 42. Nečas (Carolina) 61 59 (25+34) 79. Hertl (San Jose) 61 50 (17+33) 81. Krejčí (Boston) 57 50 (13+37) 114. Zacha (Boston) 62 43 (16+27) 139. D. Kubalík (Detroit) 62 38 (17+21) 143. Hronek (Detroit) 60 38 (9+29) 146. Chytil (NY Rangers) 55 37 (19+18) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 54 branek, 2. Pastrňák (Boston) 44, 3. T. Thompson (Buffalo) 42, 4. Rantanen (Colorado), Draisaitl (Edmonton) oba 41, 6. Kaprizov (Minnesota), Point (Tampa Bay) oba 39, 8. J. Robertson (Dallas) 38, 9. J. Hughes (New Jersey), Ovečkin (Washington), Horvat (NY Islanders), Scheifele (Winnipeg) všichni 36, ...44. Nečas (Carolina) 25, 77. Chytil (NY Rangers) 19.