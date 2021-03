Hertl gólem pomohl San Jose k výhře nad Kings, Šimek asistoval

New York - Český hokejový útočník Tomáš Hertl pomohl svou devátou brankou v sezoně NHL k výhře San Jose nad Los Angeles 4:2. Odchovanec pražské Slavie si tak v osmém zápase po prodělané nákaze koronavirem připsal osmý bod. Přihrávkou se na Hertlově gólu podílel i obránce Radim Šimek.

San Jose vstřelilo v úvodních dvou minutách třetí třetiny dvě branky a odskočilo na 4:1. O čtvrtou branku Sharks se povedenou individuální akcí postaral Hertl. Český centr si našel puk ve středním pásmu, kličkou na osu hřiště se zbavil obránce a z prostoru mezi kruhy prostřelil brankáře Calvina Petersena.

Brankář San Jose Martin Jones navázal na výborný pondělní výkon, kdy střelcům Kings dovolil pouze jednu branku, a podruhé za sebou si připsal více než 40 zásahů. Z posledních čtyř utkání, do nichž nastoupil, inkasoval pouze pět branek a dovedl Sharks ke třem výhrám. "Dlouho jsem ho neviděl chytat v takové formě. Nabral sebevědomí a dokáže výborně číst hru. Je naší oporou," pochválil Jonese trenér Bob Boughner.

Patrick Marleau nastoupil do 885. zápasu v řadě a drží čtvrtou nejdelší sérii v historii soutěže. Od posledního utkání základní části NHL, do kterého Marleau nezasáhl, uplynulo už bezmála 12 let.

Buffalo prohrálo v Pittsburghu 2:5 a od zavedení samostatných nájezdů v případě remízy (2005/06) prohrálo jako první tým 15 zápasů v řadě. Sabres čekají na výhru už měsíc, naposledy koncem února porazili New Jersey 4:1.

"V této fázi je frustrace to jediné, co můžeme cítit. Jako tým musíme pochopit, že tuhle hrozivou sérii nezlomíme technickým hokejem plným krásných akcí, ale tvrdou dřinou. Je pouze na nás, zda dokážeme se s okolnostmi popasovat a napravit dojem ze sezony," řekl útočník Buffala Curtis Lazar.

Sidney Crosby vstřelil gól, přidal asistenci a zaznamenal 387. vícebodové utkání v kariéře. Úspěšnější z aktivních hráčů je pouze Joe Thornton (391 zápasů). Útočník Radim Zohorna za Pittsburgh nenastoupil, na premiéru v NHL stále čeká.

V brance Buffala kvůli absenci prvních dvou gólmanů Linuse Ullmarka a Cartera Huttona dostal šanci Dustin Tokarski. Jednatřicetiletý Kanaďan, který chytal od úvodní minuty poprvé od 21. prosince 2015, si připsal 37 zásahů.

Ottawa podruhé za sebou porazila Calgary, tentokrát 3:1. Senators navázali na pondělní výhru 2:1 a na dně tabulky Severní divize se přiblížili Flames na rozdíl pěti bodů. Hráči z kanadské metropole rozhodli o vítězství ve třetí části, v níž třemi góly otočili skóre.

Senators na rozdíl od Buffala brankářskou krizi vyřešili výborně. Při zranění tří gólmanů dostal šanci dvaadvacetiletý nováček Filip Gustavsson a ve dvou utkáních s Calgary inkasoval pouze dvakrát. "Ten kluk pro nás dělá výbornou práci. Chytá spolehlivě a my díky němu máme šanci vyhrávat," chválil mladého Švéda trenér D.J. Smith. V brance Flames opět dostal přednost Jacob Markström před Davidem Rittichem.

Winnipeg díky čtyřem gólům Andrewa Coppa vyhrál ve Vancouveru 5:1 a na čele Severní divize se bodově dotáhl na Toronto. Copp vstřelil první hattrick v NHL a stal se šestým hráčem v historii klubu, který dal více než tři branky v jednom utkání.

První obranné duo Minnesoty Ryan Suter, Jared Spurgeon výrazně přispělo k domácí výhře Wild nad Anaheimem 3:2. Suter asistoval Spurgeonovi u úvodních dvou branek Minnesoty a překonal hranici 600 bodů v NHL.

Výsledky NHL:

Ottawa - Calgary 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Branky: 45. Norris, 53. Tierney, 59. N. Zajcev - 34. Giordano. Střely na branku: 31:29. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Tierney (oba Ottawa), 3. Giordano (Calgary).

Minnesota - Anaheim 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky: 8. a 20. Spurgeon, 28. Sturm - 9. D. Grant, 21. Comtois. Střely na branku: 26:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Spurgeon, 2. Suter, 3. Talbot (všichni Minnesota).

San Jose - Los Angeles 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Branky: 34. a 41. E. Kane, 23. Balcers, 42. Hertl (Šimek) - 40. Iafallo, 45. A. Kempe. Střely na branku: 28:44. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. E. Kane, 3. Burns (všichni San Jose).

Pittsburgh - Buffalo 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky: 8. Rodrigues, 16. Letang, 38. Marino, 40. Aston-Reese, 44. Crosby - 18. Dahlin, 55. Olofsson z trestného střílení. Střely na branku: 42:28. Diváci: 2800 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Aston-Reese, 3. F. Gaudreau (všichni Pittsburgh).

Vancouver - Winnipeg 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Branky: 59. Höglander - 26., 31., 56. a 58. Copp, 39. Scheifele. Střely na branku: 39:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Copp, 2. Hellebuyck, 3. Morrissey (všichni Winnipeg).

Utkání Montreal - Edmonton bylo odloženo.

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Tampa Bay 32 24 2 6 117:74 50 2. Carolina 31 21 3 7 104:78 45 3. Florida 32 20 4 8 107:91 44 4. Chicago 33 15 5 13 98:108 35 5. Columbus 33 13 7 13 86:106 33 6. Nashville 33 15 1 17 79:103 31 7. Dallas 29 10 8 11 81:77 28 8. Detroit 33 10 4 19 71:106 24

Severní divize:

1. Toronto 32 20 2 10 107:83 42 2. Winnipeg 33 20 2 11 109:92 42 3. Edmonton 34 21 0 13 116:97 42 4. Montreal 31 14 9 8 100:87 37 5. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 6. Calgary 34 15 3 16 89:102 33 7. Ottawa 35 12 3 20 92:132 27

Východní divize:

1. NY Islanders 33 21 4 8 98:73 46 2. Washington 31 20 4 7 106:92 44 3. Pittsburgh 33 20 2 11 105:90 42 4. Boston 28 16 4 8 77:66 36 5. Philadelphia 31 15 4 12 97:111 34 6. NY Rangers 31 14 4 13 94:82 32 7. New Jersey 30 12 4 14 75:93 28 8. Buffalo 31 6 4 21 66:111 16

Západní divize:

1. Vegas 30 22 1 7 100:67 45 2. Colorado 31 20 3 8 106:71 43 3. Minnesota 31 20 1 10 92:78 41 4. St. Louis 32 16 5 11 97:104 37 5. Arizona 33 14 5 14 83:101 33 6. Los Angeles 32 13 6 13 91:90 32 7. San Jose 31 13 4 14 89:106 30 8. Anaheim 34 9 6 19 74:115 24