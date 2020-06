Pardubice - Hasiči v Pardubickém kraji v noci na dnešek likvidovali následky přívalových dešťů, evidují 22 případů. Nejvíc škod bylo na Chrudimsku a Pardubicku, uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

"Nejvíce byl postižený Heřmanův Městec, dále Jezbořice, Lhota u Přelouče, Škudly, Třebosice. Tady totiž obyvatele ohrožovala říčka Bylanka. Následky bouřky budou hasiči odstraňovat ještě po celé pondělí," řekla Horáková.

První intenzivní bouřky zasáhly kraj v neděli dopoledne. Do odpoledne byly na většině území srážkové úhrny do 30 milimetrů vody na metr čtvereční, nejvyšší dosáhly 50 až 90 milimetrů.

Video: Nedělní bouřky: Hasiči 856 výjezdů, bez proudu tisíce domácností

15.06.2020, 13:10, autor: ČTK/HZS ČR, zdroj: ČTK/HZS ČR

Na třetí povodňový stupeň v neděli stoupla Novohradka v Luži na Chrudimsku, Krounka v Otradově na Chrudimsku, Loučná v Litomyšli a Cerekvici na Svitavsku. Dnes už vodní toky klesly, na druhém stupni povodňové aktivity zůstává Novohradka v Úhřetici na Chrudimsku, uvedl státní podnik Povodí Labe.

Kvůli nánosům bahna jsou stále uzavřeny některé menší silnice. Na Chrudimsku to jsou například úseky Heřmanův Městec - Klešice nebo Míčov - Sušice. "Do obce Morašice byl příjezd ze všech stran přerušen, nakladače čistí bláto na vozovce," řekl ČTK provozní náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal. Na Pardubicku bahno pokrylo silnice u Přelouče, Zdechovic a Řečan nad Labem, bude také nutné pokácet nakloněné stromy u silnice Břehy - Sopřeč. Další úseky komunikací už byly zprovozněny, například státní silnice z Chrudimi na Čáslav v Heřmanově Městci. Podle Cvrkala dosáhnou škody několika milionů korun, kromě poškozených vozovek jsou zanesené příkopy a propustky.

Heřmanův Městec sčítá škody po nedělních přívalových deštích

Heřmanův Městec na Chrudimsku sčítá škody po přívalových deštích, které město zasáhly v neděli. Voda zaplavila přízemní část Domova pro seniory hlavního města Prahy a několik domů a firemních prostor. Státní silnice na Čáslav je stále uzavřena.

"Do patra se voda nedostala, ale dostala se do sklepů, máme zatopenou celou kotelnu. V kuchyni byl přes metr vody, jinde také, tak už je teď jen bahno," řekla ČTK ředitelka Domova pro seniory Klára Husáková. Několik klientů musel domov přestěhovat do prvního patra. V objektu bývalého zámku stále nejde elektřina, neteče teplá voda, nefunguje prádelna a kuchyně, zatopen byl rytířský sál. Jaké škody voda způsobila, zatím není jasné.

Voda z okolních luk a polí a z přeteklého rybníka zatopila také jiné části města. "Pokud pominu sklepy a zahrady, je několik domů, které byly kompletně zaplaveny do metru až metru a půl výšky," řekl ČTK starosta Heřmanova Městce Josef Kozel (Živé město HM). Obyvatelé budov se vystěhovat nemuseli. Voda vnikla i do areálu společnosti Antares, která vyrábí nábytek.

Od neděle je uzavřena státní silnice z Chrudimi na Čáslav. Voda již sice opadla a vozovka nebyla poničena, ale pracovníci města a silničáři kontrolují mostky, zda nejsou poškozené.

Voda z potoku se rozlila i na pietní území Ležáky na Chrudimsku. Kamenné lávky pod ní nebyly ani vidět. Voda se valila po louce kolem malého pomníku z roku 1945, když opadla, zůstaly po ní klacky a další nepořádek, řekla Vlasta Solničková z muzea.

"Výpusť rybníka jde do potoku Ležák, rybník napájí i potok Bystřička. Bylo vidět, jak se pění rybník. Chlapi se pokusili zvednout stavidla, aby to neprotrhlo hráze, ale stejně se voda valila po schodech. V roce 2010 to bylo horší, voda byla až u pylonu," řekla Solničková.

Starosta Bojanova Milan Michálek je i dobrovolný hasič, v neděli pomáhal třem rodinám v Kovářově, kterým voda zatopila sklepy. Jeho rodičům voda šla až do obytné části, vystoupala do půl metru. Naštěstí jsou pojištění, dodal starosta.

"Byl jsem na výjezdu od půl dvanácté do čtyř. V Kovářově se odčerpávala voda z prostředního rybníka, aby se odlehčilo přítoku. Příval vody byl tak extrémní, vodoteče nestíhaly," řekl Michálek.

Bouřka s přívalovými dešti ve Vápenném Podole na Chrudimsku hodně poškodila tři domy. V potoce obvykle moc vody neteče, při bleskové povodni stoupla až k oknům. "Máme tady firmu, která odklízí bahno, kameny ze silnice. Evakuovala se jedna rodina. Dnes vyhazují do kontejneru zničené věcí. Škody budou velké, sčítáme je," řekl místostarosta Jiří Doležal.

Pardubický kraj je podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) připraven podle konkrétních požadavků obcí uvolnit peníze na odstraňování škod již na úterním jednání zastupitelstva. O dalších sedm milionů například na čerpadla či další techniku a výstroj pro dobrovolné hasiče je možné požádat do 30. června.

Nedělní bouřky: Hasiči 856 výjezdů, bez proudu tisíce domácností

Hasiči v neděli vyjížděli kvůli následkům bouřky a přívalových dešťů k 856 případům. Denní průměr za běžný den je 328. Hasiči zejména odčerpávali vodu z domů a silnic, odstraňovali nakloněné a popadané stromy a čistili koryta potoků a řek. Museli také evakuovat lidi ze zaplavených budov. Nejvíce práce měli v Pardubickém kraji. Výjezdů začalo přibývat po poledni. ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená. Bez dodávek elektřiny bylo v neděli 3500 domácností z řad odběratelů ČEZ, společnost E.ON má na jihu Moravy dnes bez proudu 1800 míst.

Hasiči v neděli dopoledne pokračovali v likvidaci následků sobotních bouřek a dešťů. Zhruba kolem poledne začalo přibývat práce kvůli novým bouřkám. "Největší nárůst výjezdů jsme zaznamenali do 18:00. To hasiči vyjeli celkem k 710 událostem a přesně v 18:00 se v jednu chvíli řešilo přes 170 událostí. Pak se již situace začala uklidňovat," popsala vývoj Studená.

V neděli odpoledne hasiči evakuovali v Heřmanově Městci na Chrudimsku deset lidí z domova pro seniory, který byl částečně zaplaven vodou z nedalekého zámeckého rybníka. V Načešicích na Chrudimsku evakuovali 17 lidí z území, které bylo ohroženo zaplavením z narušené hráze nedalekého rybníka.

Energetická společnost ČEZ v souvislosti s počasím v neděli večer evidovala bez proudu až 3500 domácností, uvedla na dotaz ČTK mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Bez proudu se ocitly domácnosti především na Karlovarsku, ale i v Ústí nad Orlicí a na Semilsku. Během dne také energetici na požádání preventivně odpojili od dodávek proudu pět obcí z Chrudimska. ČEZ dodávky kompletně obnovil ke 21:00.

Společnost E.ON má dnes bez dodávek elektřiny zhruba 1800 domácností, řekla ČTK mluvčí firmy Martina Slavíková. Jde o odběrná místa na Brněnsku a Břeclavsku. E.ON zásobuje elektřinou odběratele především v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Na Vysočině škodil déšť hlavně na Žďársku, Sázava klesla až dnes

Kvůli nedělím dešťům měli hasiči na Vysočině přes 60 výjezdů, spadlé stromy na podmáčené zemi někde odstraňovali i dnes. Zasažené byly hlavě obce na Žďársku. Hladina řeky Sázavy ve Žďáru nad Sázavou se podle meteorologů vrátila na normální stav dnes okolo 6:00, v neděli vystoupala na druhý povodňový stupeň.

Přímo ve Žďáru nad Sázavou hasiči v neděli několikrát čistili ucpané jezy, v řadě obcí odčerpávali vodu ze zatopených sklepů, jinam rozváželi pytle s písem. Ve Světnově na Žďársku to podle starosty Pavla Štefana byla jen prevence. "Nevěděli jsme, jestli déšť ustane, nebo ne, potok byl těsně před vylitím," řekl Štefan.

Ve Lhotce na Žďársku se voda dostala i do obytného domu a proud vody poničil obecní asfaltovou cestu. Starostka Jaroslava Kabelková škodu odhadla na půl milionu korun. Ještě větším škodám podle ní zabránil rybník, který byl před dešti vypuštěný kvůli chystané opravě. Přesto nezachytil veškerou vodu a ta zaplavila třem domům sklepy, v jednom z nich se dostala i do obytné části.

Na Žďársku se v neděly vyskytly vydatné deště, před nimiž meteorologové varovali. V Novém Městě na Moravě napršelo na čtvereční metr 69 litrů vody. Kvůli ucpané kanalizaci tekla voda ulicemi.

Dnes bude podle meteorologů na Vysočině oblačno až polojasno. Ojediněle se mohou znovu objevit bouřky, přeháňky by měly být častější v jižní části kraje. Nejvyšší odpolední teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia.