Hermannová si po vyřazení v osmifinále pochvalovala posun od loňska

Ostrava - Ani na jednom z pěti dosavadních ročníků turnaje světového okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě nechyběla Barbora Hermannová. První tři odehrála místní rodačka s Markétou Nausch Slukovou, v dalších dvou nastoupila po boku Marie-Sáry Štochlové. S tou loni neprošla ze skupiny, letos byly tři body od senzačního postupu do čtvrtfinále.

Hermannová se Štochlovou na úvod zdolaly ve dvou setech zkušené Brazilky Agathu s Rebeccou. Po dvou porážkách ve skupině dnes vypadly v osmifinále po porážce v tie-breaku se Švýcarkami Anouk Vergéovou-Dépréovou a Joanou Mäderovou.

"Posun dobrý," zhodnotila Hermannová pro ČTK zlepšení ze 13. na deváté místo. "Chtěly jsme postoupit ze skupiny. Viděly jsme šanci v Brazilkách, které ještě nejsou úplně stoprocentní. Povedlo se nám to, toho si ceníme velice. I tyhle body nám pomůžou k nasazení do turnaje v Gstaadu, což jsme potřebovaly," uvedla dvaatřicetiletá vítězka premiéry turnaje v Ostravě v roce 2018.

Češky proti sedmým nasazeným Švýcarkám nedokázaly po vítězném prvním setu dotáhnout ve druhém vedení 18:16 k výhře. Ve vypjatém tie-breaku bronzové olympijské medailistky zatlačily na méně zkušenou Štochlovou, která pod tlakem zkazila několik míčů. Hermannová se o osm let mladší spoluhráčky zastala.

"Chtěla bych hrozně pochválit Marušku, která na hřišti udělala spoustu věcí, které mi pomohly. Speciálně v prvním setu, kdy hrály celou dobu po mně. Tam jsem utekla hrobníkovi z lopaty. Ona to tam uřvala, uhecovala a vymyslela. Mrzí mě, že to vypadá, že to dohrály přes ni. Takhle to ale nemůžeme brát, protože jsme tam obě a obě vítězíme i prohráváme," řekla dvojnásobná účastnice olympijských her.

Hermannová si pochvalovala, jak se od loňska se Štochlovou společně posunuly. "Jsme na tom lépe v obratnosti na hřišti. Máme v obraně víc míčů, které jsme v minulosti neměly, protože jsme se spojily jako dvě blokařky. Nebyly jsme úplně zvyklé v poli něco vychytat a byly tam momenty, které byly dost naivní. Teď máme v obraně víc klidu, plus jsme pohyblivější, takže jsme schopné občas vyškrábnout i nějaké kratší balóny," uvedla.

Zároveň ví, na čem ještě musejí zapracovat, aby se do hlavní fáze elitních turnajů dostávaly i bez divoké karty jako v Ostravě. "Po těch čapnutých balónech by mohla být lepší nahrávka i útok. Tam se nám zatím moc nedaří ty čapnuté balóny proměnit, protože na to nejsme moc zvyklé. Jinak si myslím, že servis máme dobrý, na tom docela stavíme. Útok je u nás standardní, nemáme tam nějaké obrovské propady," prohlásila Hermannová.