Hermannová se Štochlovou podlehly na písku v Dauhá Kanaďankám a skončily deváté

Dauhá - Beachvolejbalistky Barbora Hermannová, Marie Sára Štochlová na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Dauhá do čtvrtfinále nepostoupily a dělí se o deváté místo. V úvodní fázi vyřazovací části podlehly medailistkám z posledních dvou mistrovství světa Melisse Humanaové-Paredesové, Brandie Wilkersonové z Kanady 10:21 a 18:21.

České hráčky prošly ze základní skupiny po dvou těsných porážkách s Brazilkami a závěrečné výhře nad stříbrným párem posledního olympijského turnaje Talique Clancyové a Mariafe Artachové z Austrálie. Dnes nastoupily na katarském písku proti mistryni světa z roku 2019 Humanaové s novou parťačkou Wilkersonovou, jež na loňském MS vybojovala stříbro.

"Zápas to byl podle očekávání hodně náročný, jsou to velice zkušené hráčky. V prvním setu jsme nechytly náš rytmus, trvalo nám to celý set. Ztratily jsme ho velice rychle. Ve druhém už jsme ho našly a dokázaly se držet. Škoda, že nám spadla dvě esa, na mě myslím, v koncovce," řekla Hermannová v nahrávce pro média. "S výsledkem i celým turnajem jsme ale velice spokojené," dodala po úvodním turnaji pro olympijskou kvalifikaci do Paříže.

Z Dauhá se české beachvolejbalistky vrátí trénovat na Tenerife, další turnaje Pro Tour odehrají ve druhé půlce března v Mexiku. Vicemistři Evropy Ondřej Perušič, David Schweiner turnaj Elite v Dauhá museli vynechat kvůli nemoci, Jan Dumek s Jiřím Sedlákem při své premiéře v nejvyšší kategorii vypadli ve skupině.