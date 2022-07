Hermannová a Štochlová prohrály v Maroku po skreči první společné finále

Agádír (Maroko) - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová na turnaji kategorie Challenge v Agádíru marně bojovaly o první společný titul. České jedničky podlehly v Maroku ve finále nizozemskému páru Emma Piersmaová, Mexime van Drielová: zápas musely skrečovat za stavu 20:22, 13:15 kvůli zranění Štochlové.

Jednatřicetiletá Hermannová, která v minulosti vyhrála čtyři světové turnaje s Markétou Nausch Slukovou, začala hrát s o osm let mladší Štochlovou loni na podzim. Jejich nejlepším výsledkem dosud bylo páté místo na květnovém turnaji Pro Tour Challenge v tureckém Kusadasi.

V Agádíru začaly porážkou s Litevkami Monikou Paulikieneovou a Erikou Kliokmanaitéovou, proti kterém neproměnily devět mečbolů. Dalších pět zápasů ale české volejbalistky vyhrály a poprvé postoupily do finále. V Maroku hrály druhý turnaj po zranění Štochlové, která měla natržený břišní sval a přišla kvůli tomu o světový šampionát v Římě.

Zranění břicha se Štochlové ozvalo i v dnešním finále. Češky v první sadě nevyužily za stavu 20:19 setbol a po třech prohraných bodech za sebou ztratily set. V druhé sadě si za stavu 13:15 český pár vyžádal čas na ošetření Štochlové, po němž zápas skrečoval.

"V druhém setu jsem zahrála úder, při kterém se mi asi původní zranění před šesti týdny stalo. Zabolelo mě to v místě původního zranění a moje reakce byla trochu ovlivněná strachem ze zranění. Aktuálně nevíme, co s tím mám nebo nemám. Doufám, že to není nic vážného, a mrzí mě, že jsme kvůli tomu musely skrečovat finále," řekla Štochlová v nahrávce pro média od zastupující agentury Sport Invest.

Do finále Hermannová se Štochlovou postoupily po dnešním semifinálovém vítězství 21:19, 21:18 nad kanadskými dvojčaty Megan a Nicole McNamaraovými.

Mladíci Jakub Šépka s Tomášem Semerádem skončili v Maroku devátí a vylepšili si své kariérní maximum.