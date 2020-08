Hermannová a Sluková jsou po dvou výhrách v Badenu ve čtvrtfinále

Baden (Rakousko) - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková dnes vstoupily úspěšně do prvního mezinárodního turnaje téměř po roce. V rakouském Badenu na jednohvězdičkovém podniku Světového okruhu dvakrát vyhrály a postoupily přímo do čtvrtfinále. O kolo dříve vstoupí v sobotu do play off Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou.

Turnajové trojky Hermannová a Sluková na úvod hladce za půlhodinu porazily domácí dvojici Eva Freibergerová, Viktoria Finková. Pak si rovněž ve dvou setech poradily s renomovaným italským párem Marta Menegattiová, Viktoria Orsiová Tothová.

Kvapilová s Kubíčkovou měly ve skupině vyrovnanou bilanci. Nejprve porazily 2:0 Polky Katarzynu Kociolekovou a Agatu Ceynowaovou, ale pak podlehly dvakrát 15:21 nasazeným jedničkám Nině Betschartové a Tanje Hüberliové ze Švýcarska.

Do mužské soutěže v Badenu zasáhli Jan Dumek s Václavem Berčíkem, kteří se ale po dvou porážkách 1:2 rozloučili s turnajem ve skupině.

Výsledky turnaje Světového okruhu v plážovém volejbale kategorie 1* v Badenu

Muži:

Skupina B: Pristauz, Leitner (7-Rak.) - Berčík, Dumek (10-ČR) 2:1 (17, -24, 16), Trummer, Friedl (15-Rak.) - Berčík, Dumek 2:1 (18, -16, 11).

Ženy:

Skupina A: Kvapilová, Kubíčková (8-ČR) - Ceynowová, Kocioleková (9-Pol.) 2:0 (9, 15), Betschartová, Hüberliová (1-Švýc.) - Kvapilová, Kubíčková 2:0 (15, 15).

Skupina C: Hermannová, Nausch Sluková (3-ČR) - Freibergerová, Finková (14-Rak.) 2:0 (12, 11), Hermannová, Nausch Sluková - Menegattiová, Orsiová Tothová (6-It.) 2:0 (17, 18).