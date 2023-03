Herečka Paltrowová, žalovaná kvůli srážce na sjezdovce, u soudu vyhrála

Park City (USA) - Hollywoodská herečka Gwyneth Paltrowová vyhrála soud s mužem, který ji žaloval kvůli zraněním utrpěným při srážce na sjezdovce v americkém státu Utah v roce 2016. Porota jednomyslně shledala, že Paltrowová srážku nezavinila a není zodpovědná za žalobcova zranění, uvedly tiskové agentury.

Herečka se tak vyhne zaplacení bezmála 3,3 milionu dolarů (asi 71 milionů Kč), které jako odškodnění plus úroky požadoval žalobce, napsala agentura AFP. Obžaloba totiž žádala 33 dolarů za každou hodinu každého dne od nehody až do žalobcovy smrti, která by mohla nastat po deseti letech. Takto vypočtená částka dospěla k sumě 3,276 milionu dolarů, dodala AFP.

V současnosti 76letý Terry Sanderson herečku obvinil, že ho srazila na lyžích a způsobila mu dlouhodobá zranění. Paltrowová vinu odmítala a Sandersona také zažalovala: symbolicky o jeden dolar a uhrazení výdajů za advokáta.

"Cítím se očištěna z nepravdivého obvinění ohrožujícího mou integritu," uvedla Paltrowová v prohlášení, ve kterém podle agentury AP ocenila práci soudce a poroty a poděkovala jim za ohleduplnost při vyřešení případu.

Paltrowová a Sanderson se srazili na lyžích v únoru před sedmi lety na sjezdovce pro začátečníky v luxusním lyžařském středisku Deer Valley Resort v utažském městě Park City, které každoročně vítá celebrity přijíždějící na filmový festival Sundance. Sanderson měl po srážce čtyři zlomená žebra a otřes mozku.

Soudní proces, který trval dva týdny, byl podle AP největší - a ostře sledovanou - pří celebrit od soudní bitvy, kterou loni svedli herci a bývalí manželé Johnny Depp a Amber Heardová. Paltrowovou proslavila mimo jiné role ve filmu Zamilovaný Shakespeare, za kterou byla oceněna Oscarem.