Herečka Hana Bauerová oslaví Thálii sklenkou bílého

České Budějovice - Když dostala jako mladá takzvanou umístěnku a váhala, do jakého divadla jít, Karel Höger jí poradil České Budějovice, protože v Liberci "je zima". V Jihočeském divadle vytvořila Hana Bauerová přes 150 rolí, miluje otáčivé hlediště, kde se potkala i s Františkem Hrubínem. Herečka dostala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství a dnes ji oslaví sklenkou bílého vína.

"Je to pocta, úžasné a jsem ráda, že ta pocta přišla do jižních Čech a oblastního divadla. Překvapení, dojetí," řekla ČTK 89letá herečka. Pražská rodačka, holka z Pankráce, jak říká, začínala v Národním divadle, kde se objevovala v dětských rolích, později jako posluchačka AMU. S manželem, hercem Josefem Bulíkem, patřila 40 let k osobnostem budějovické činohry.

Jižní Čechy, kam přišla v roce 1953, se jí líbily. Z balkonu chalupy na Šumavě se vášnivá rybářka dívala na Vltavu. Jednou z erbovních rolí byla titulní postava Kitty v komedii Živnost paní Warrenové (1975). "Byla to velká a složitá role. To je Shaw, kterého miluju a mám pro něj slabost, ale byla to dost obtížná práce, je to velmi zvláštní humor," řekla.

Diváci ji milovali ve veselohrách. Moc ráda ale měla i Klaudii z Gorkého dramatu Falešná mince. Má slabost pro krumlovské otáčivé hlediště, kde ztvárnila jako první Málinku při premiéře Hrubínovy pohádky Kráska a zvíře. "Tam jsme se několikrát setkali s panem Hrubínem. Bylo škaredě, pršelo, pil s námi ten hnusný vařící čaj, povídali jsme si, báječné," vzpomínala.

Nezapomněla ani na to, jak si na točně ochočili zajíce. "Zdeněk Jarolímek, který hrál kováře v Dalskabátech - stálo ho to hodně mrkviček, jablíček a salátu - si při zkouškách dával na cestičku tyhle dobroty. Zajíce naučil, že když vyšel z kovárny, vyšli s ním, panáčkovali a lidé jásali," řekla herečka, jež se kvůli Snu noci svatojánské naučila i jezdit na koni.

Populární byl i Herecký kabaret, v němž hrála s manželem. V divadle s ním vytvořila i dvojici v Charleyově tetě, jež se dočkala mnoha repríz. Poslední rolí v činohře byla Máti v dramatu Mrzák inishmaanský (2008).

"S Haničkou jsem na jevišti prožila krásné chvíle a spoustu legrace. Bylo těžké vydržet její pohled s tisíci rarášky v každém oku. Jednou se jí podařilo mě v Antigoně - s vervou jí vlastní - omylem shodit z houpačky. Myslela jsem, že to nezvládnu. Pokaždé, když jsme se střetly pohledem, mi ti její rarášci situaci znovu přehráli," řekla herečka Daniela Bambasová.

Bauerová hrála i ve filmu Srpnová neděle, pohádce Čarovné dědictví, seriálech Největší z pierotů či Dobrodružství kriminalistiky. V Jihočeském divadle zatím získal Thálii jen sólista baletu Zdeněk Mládek, v roce 2010.

"První ženou, která cenu za celoživotní mistrovství dostala, byla Zora Rozsypalová, taková ostravská Vlasta Chramostová. Vidím paralelu mezi Zorkou a úžasnou Hankou Bauerovou. Je ideální držitelka této ceny: osobnost, bez které by divadlo hodně ztratilo," řekl ČTK prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

Hana Bauerová napsala k 80. výročí divadla i vzpomínkovou knihu. Teď je jí líto, že kvůli koronakrizi jsou herci "povinně nemluvní", a mrzí ji, že nemůže doma uspořádat "mejdan" a pozvat kamarády. Dá si aspoň skleničku bílého vína. "Jsem už stará ženská. Ale dokud člověk žije, má žít," říká.