Herec Tomáš Töpfer oslaví letošní sedmdesátiny až příští rok

Praha - Herec a ředitel pražského Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer neplánuje nyní oslavy svých sedmdesátých narozenin, které připadnou na 10. ledna. Zatímco šedesátiny oslavil setkáním s přáteli v pražské restauraci U Kalicha, kterou nyní provozuje jeho synovec, v současné době vzhledem k protipandemickým opatřením bude pouze s manželkou. "Letos nemůžu pozvat kamarády, takže to škrtám a budu sedmdesátku slavit až za rok," řekl v rozhovoru s ČTK.

Töpfer tak letos nezopakuje charitativní akci, kdy před deseti lety většina příchozích vyhověla jubilantovu přání a peníze, které by investovala do darů pro něj, poukázala na konto klubu Hornomlýnská - Filipovka Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Představitel vrchního strážmistra Arazíma je jejím patronem. "Tehdy se na odlehčovací službu pro handicapované vybralo přibližně 140.000 korun, bohužel to letos nemůžu opakovat, tak snad za rok," podotkl.

Bývalý ředitel pražského Divadla na Fidlovačce od 1. září 2012 šéfuje v Divadle na Vinohradech. "Jsem tady rád a myslím, že lidé v tomto souboru jsou také rádi, že tady jsem. Korona na nás klade nároky, se kterými jsem nepočítal, nikdy jsem si nemyslel, že budu krizovým manažerem. Ale zvládnout se to dá, protože soubor je semknutý a pilný. Všechno je tady bezvadné, jenom nám chybějí diváci," uvedl Töpfer.

V divadle se pracuje, i když je zavřené. V těchto dnech zde mimo jiné v Töpferově režii zkouší komedii Slaměný klobouk, jejíž premiéra byla původně plánována na 25. listopadu 2020. "Až nás PES otevře, jsme připraveni hrát pro lidi, kteří se k nám už těší. Teď si nemůžeme sami nic plánovat. Asociace profesionálních divadel jedná s ministrem zdravotnictví (Janem Blatným), zda by k částečnému uvolnění pro divadla mohlo dojít již ve třetím stupni systému PES, ale obávám se, že to nebude tak jednoduché," uvedl.

Vedle vedení vinohradského divadla hraje Töpfer v několika inscenacích současného repertoáru, například v klasickém dramatu Návštěva staré dámy s Dagmar Havlovou. "Byl to jeden z nejnavštěvovanějších titulů. Bohužel jsme ho hráli naposledy před rokem a od té doby jsme neměli možnost. Ale nestěžuji si, někteří lidé dnes řeší horší problémy," podotkl.

Jako filmový herec Töpfer naposledy loni natočil s režisérem Jiřím Svobodou dvoudílný televizní film Vražedné stíny, v němž ztvárnil roli bankéře, který se uchází o státní zakázku. "Žádné perspektivy si nedělám. Neovlivním, jestli přijde nějaká další hezká nabídka. Ostatně Woody Allen říkal, že pokud chce člověk rozesmát Boha, má se mu svěřit se svými plány," podotkl.

Herec narozený 10. ledna 1951 v Praze, se ani v 70 letech nehodlá obracet k minulosti. "Když je člověk plně zapojený a činorodý, nemá čas se ohlížet. To by si mohl natlouci rypák. Když se při běhu ohlížíte, tak můžete zakopnout. Já čekám, až budu hodně starý, abych se mohl ohlédnout," řekl. "Ale je to stejně hezké dožít se tak v mladém věku sedmdesátky," dodal s nadsázkou.

Töpfer má za sebou i politickou dráhu. Od roku 2006 do roku 2012 byl senátorem bez politické příslušnosti za ODS ve volebním obvodu Praha 4, post v následujících volbách však neobhájil. Nyní politiku sleduje zpovzdálí. "Stačí si ráno pustit ČT24 a mám na celé dopoledne o zábavu postaráno. Smál jsem se například, když ministryně sociálních věcí Jana Maláčová oznamovala, že založila komisi pro spravedlivé důchody. To mi přišlo jako dobrý vtip. Nebo jsem začal po pětatřiceti letech kouřit, když ministryně financí Alena Schillerová hovořila o tom, že zvýšené ceny cigaret by se maminkám měly hradit zálohované výživné. Takže mám dobrou náladu z toho, že jsem něco udělal pro státní rozpočet," konstatoval.