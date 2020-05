Herec Matt Damon tráví karanténu v Irsku, návratu do USA se obává

Dublin/Washington - Amerického herce Matta Damona zastihla pandemie covidu-19 v Irsku, kde se však má podle svých slov jako v pohádce. Hvězda série filmů o agentovi Jasonu Bourneovi prohlásila o irském premiérovi Leovi Varadkarovi, že je frajer, a zároveň vyjádřila obavy z návratu do Spojených států, které jsou koronavirem nejhůře zasaženou zemí na světě, napsal list The Guardian.

Herec pobývá od března se svou rodinou v přímořské vesnici Dalkey jižně od metropole Dublinu. Natáčel tam snímek režiséra Ridleyho Scotta The Last Duel (Poslední duel), produkce však práci na filmu přerušila kvůli vyhlášení ochranných opatření v rámci boje s koronavirem.

"Cítím se jako v pohádce," řekl Damon lokální rozhlasové stanici. "Je to neuvěřitelné. Tohle je jedno z nejhezčích míst, kde jsem kdy byl," řekl spoluautor scénáře a hvězda filmu Dobrý Will Hunting. Prohlásil také, že se cítí provinile, neboť jeho děti na rozdíl od drtivé většiny všech ostatních mají nadále prezenční výuku. Jejich učitelé totiž pobývají s nimi, do Irska přiletěli spolu s rodinou kvůli očekávanému dlouhodobému pobytu spojenému s natáčením.

Damon také označil irského premiéra Varadkara za frajera, neboť se v čase pandemie vrátil k lékařské profesi, kterou provozoval před vstupem do politiky. Vyjádřil rovněž obavu z návratu do Spojených států. "Nemáme (v USA) dostatečné testování, takže se zdá, že doma budeme mít další nárůst," prohlásil Damon.