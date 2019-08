Moravská Nová Ves (Břeclavsko) - Herec Lukáš Langmajer se při natáčení filmu 3Bobule naučil v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku pít "kabelkovou". Slivovici z lahvičky z kabelky mu nabídla jedna z místních komparzistek, řekl Langmajer ČTK. Natáčení začalo v půli července v Praze, více než 90 procent natáčení ale bude podle producenta filmu a vinaře Tomáše Vicana na jižní Moravě. Premiéra pokračování dvou předešlých úspěšných snímků je v plánu v březnu příštího roku.

Letní komedie z moravských vinic zavede diváky například do Mikulova, obcí Sedlec, Bulhary, Strachotín, Věstonice, Pavlov nebo Zaječí. "Máme krásné místo nazývané špačkárna na Ořechové hoře u obce Březí, kde je výhled do všech čtyř stran. Když se budou na film dívat lidé, kteří na Pálavě desetkrát byli, objeví i takové pohledy, které nikdy neviděli," řekl Vican.

Vinařská komedie, kde jsou hlavními hrdiny kamarádi Honza a Jirka, se natáčí více než deset let od prvních dvou dílů. "Moravu mám rád. Je to takové nostalgické. Člověku se vybavují různé vzpomínky z předchozího natáčení," řekl novinářům filmový Honza, herec Kryštof Hádek, který si ve volném čase zajel například do Lednice, kde je zámek.

Vzpomínky se vybavily i Langmajerovi, filmovému Jirkovi, který má z dnešního rána nový zážitek. "Máme v komparzu dvě starší dámy. Když ráno přišly na plac, jedna z nich mi říkala, ať si jdu dát 'kabelkovou'. Potom vytáhla z kabelky malinkou lahvičku od limonády pro děti, kterou měla olepenou páskou, aby nebylo vidět dovnitř. V ní měla slivovičku," řekl Langmajer. Podle něj byla paní připravená, protože měla i cestovní váček se čtyřmi panáky. Herec se nechal zlákat. "Začal jsem den zostra. Ale naučil jsem se pít 'kabelkovou'," prozradil Langmajer.

Kromě Hádka a Langmajera se ve filmu objeví Miroslav Táborský, v dalších rolích se představí Marian Roden, Michal Isteník a další, v dětských rolích diváci uvidí Šimona Klacla, Annu Krejčířovou a Prokopa Zacha.

Třetí pokračování komedie napsali Matěj Podzimek a Tomáš Vávra, režie se ujal Martin Kopp, který má za sebou snímky či seriály Bajkeři, Vyšehrad, Tátové na tahu, Ohnivé kuře, Vinaři a Ulice. Hudbu k filmu skládá Jan P. Muchow.