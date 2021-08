Herahová vyhrála dvoustovku a má double, Warholm zlepšil světový rekord

Tokio - Jamajská běžkyně Elaine Thompsonová-Herahová získala na olympijských hrách v Tokiu stejně jako před pěti lety v Riu zlatý sprinterský double. Dvoustovku vyhrála v druhém čase historie 21,53 sekundy. Dokonce už potřetí za sebou pod pěti kruhy triumfovala polská kladivářka Anita Wlodarczyková, což se jí povedlo jako první atletce v historii. Tyčkařské zlato má švédský favorit Armand Duplantis, který vyhrál výkonem 602 cm a málem mu pak neodolal ani světový rekord 619.

Jamajská běžkyně Elaine Thompsonová-Herahová získala na olympijských hrách v Tokiu stejně jako před pěti lety v Riu zlatý sprinterský double. Dvoustovku vyhrála v druhém čase historie 21,53 sekundy. Dokonce už potřetí za sebou pod pěti kruhy triumfovala polská kladivářka Anita Wlodarczyková, což se jí povedlo jako první atletce v historii. Tyčkařské zlato má švédský favorit Armand Duplantis, který vyhrál výkonem 602 cm a málem mu pak neodolal ani světový rekord 619.

Rychlejší než Thompsonová-Herahová byla na dvousetmetrové trati jen Florence Griffithová-Joynerová z USA v roce 1988, kdy ovládla olympijské finále v Soulu časem 21,34. Zlatá Jamajčanka se přitom po Riu vinou zdravotních problémů z medailových pozic vytratila, ale do špičkové formy se vrátila v pravý čas. Také na stovce v Tokiu zaběhla druhý čas historie 10,61.

Stříbrná Christine Mbomaová z Namibie zaostala za vítězkou o 28 setin, bronz získala Američanka Gabby Thomasová. Pod 22 vteřin běžela i čtvrtá Shelly-Ann Fraserová-Pryceová z Jamajky.

Wlodarczyková potřetí vyhrála olympijskou soutěž kladivářek. Světová rekordmanka umí hodit daleko za 80 metrů, v Tokiu jí na zlato stačil výkon 78,48. Stříbro získala s více než metrovým odstupem Číňanka Wang Čeng, bronz má další Polka Malwina Kopronová.

Wlodarczyková, které bude v neděli 36 let, čtyřikrát vyhrála MS i ME. Její první finálový hod skončil v ochranné síti, to ale favoritku nijak nevykolejilo. Druhým pokusem přehodila 76 m, vítězný hod pak zaznamenala ve čtvrté sérii.

Polsko mohlo mít kladivářský double, ale Wang Čeng se v poslední sérii dostala na druhé místo před Kopronovou. Úřadující mistryně světa DeAnna Priceová z USA zaostala za svým letošním maximem o více než sedm metrů a skončila osmá.

Jednadvacetiletý Duplantis prošel soutěží tyčkařů naprosto suverénně. Všechny výšky skákal na první pokus, velmi nadějné pak byly i jeho dva skoky na 619 cm, kdy už byl vysoko nad laťkou a shodil ji jen lehkým dotekem. Pod širým nebem tak zůstává světovým rekordem jeho 615 cm, v hale už má skočeno 618.

Tokijská soutěž se odehrála bez úřadujícího dvojnásobného mistra světa Sama Kendrickse z USA, který měl pozitivní výsledek testu na covid-19. Nahradil ho ale Chris Nilsen, který získal stříbro v osobním rekordu 597, třetí skončil brazilský obhájce zlata z Ria Thiago Braz.

Vítězkou běhu na 800 metrů se stala devatenáctiletá Američanka Athing Muová v nejlepším letošním světovém čase a národním rekordu 1:55,21. Stříbro má nejrychlejší z britské finálové trojice Keely Hodgkinsonová, která ztratila 67 setin, třetí doběhla další Američanka Raevyn Rogersová.

Muová dosedla na trůn, který vzhledem k takzvanému testosteronovému pravidlu Světové atletiky uvolnila Jihoafričanka Caster Semenyaová. Atletky s přirozeně vyšší hladinou testosteronu nesmějí od roku 2019 na středních tratích závodit bez hormonální léčby. Stejné pravidlo nepustilo na start ani další medailistky z Ria Francine Niyonsabaovou z Burundi a Margaret Wambuiovou z Keni. Všechny se léčbě odmítly podrobit.

Warholm zlepšil světový rekord na 400 metrů překážek o 76 setin

Nor Karsten Warholm vytvořil v olympijském finále běhu na 400 metrů překážek světový rekord časem 45,94 sekundy. V dramatickém souboji s Američanem Raiem Benjaminem ubral ze svého červencového maxima 76 setin sekundy. Soutěž dálkařek vyhrála posledním pokusem dlouhým sedm metrů německá mistryně světa Malaika Mihambová.

Oba rivalové nad dlouhými překážkami svedli první velkou bitvu v Curychu v roce 2019 a bylo to tehdy poprvé, co se dva běžci v jednom závodě dostali pod 47 sekund. Warholm vyhrál, stejně jako o pár dní později ve finále mistrovství světa v Dauhá. I letos měl v tabulkách navrch a potvrdil to i v Tokiu v nejdůležitějším závodě roku.

Po většinu okruhu vedl, Benjamin sice v závěru dotahoval, ale Nor ještě větším zrychlením útok odrazil. Američan byl v cíli druhý za 46,17 a ještě třetí Brazilec Alison Dos Santos v čase 46,72 by byl na začátku roku světovým rekordmanem.

Warholm se možná ještě o nějakou setinu připravil, když ve vítězném gestu zvedl ruce v cíli. Rekord tak může doznat ještě další posun, což jeho držitel potvrdil. "Je to bláznivé. Teď si musím stanovit nové cíle, protože jsem ještě neskončil," řekl Warholm. Na oslavu si jako už obvykle roztrhl dres.

Ke dvěma titulům mistra světa přidal olympijské zlato a postaral se o jeden z vrcholů her v Tokiu. Dvacet devět let starý světový rekord Američana Kevina Younga z olympijských her v Barceloně letos vylepšil už o 84 setin. Experti očekávají, že světový rekord padne ve středu i na stejné trati žen v duelu Američanek Sydney McLaughlinové a Dalilah Muhammadové.

Finále skoku do dálky žen bylo podobně dramatické jako stejná soutěž mužů. Trio medailistek dělily jen tři centimetry. O vedení se přetahovaly Američanka Brittney Reeseová, která už má ve sbírce olympijské zlato i stříbro, a letošní jednička tabulek Ese Brumeová z Nigérie. Mihambová si ale schovala trumf na poslední pokus a podobně jako v pondělí Řek Miltiadis Tentoglu tím rozhodla o zlatu.

Reeseová vybojovala stříbro za 697 cm jen díky lepšímu druhému pokusu. Osm dálkařek s výkony přes 680 cm ještě nikdy v žádné soutěži nebylo. Na Srbku Ivanu Španovičovou, která sedmimetrovým skokem vyhrála kvalifikaci, místo na stupních vítězů nezbylo.

Finálové výsledky na LOH v Tokiu

Muži:

400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 45,94 - světový rekord, 2. Benjamin (USA) 46,17, 3. Dos Santos (Braz.) 46,72, 4. McMaster (Brit. Pan. ostr.) 47,08, 5. Samba (Kat.) 47,12, 6. Copello (Tur.) 47,81, 7. Mägi (Est.) 48,11, 8. Sibilio (It.) 48,77.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 602, 2. Nilsen (USA) 597, 3. Braz (Braz.) 587, 4. Karalis (Řec.) a Lightfoot (USA) oba 580, 6. Lisek (Pol.) 580, 7. Coppell (Brit.) 580, 8. R. Lavillenie (Fr.) 570.

Ženy:

200 m (vítr +0,8 m/s): 1. Thompsonová-Herahová (Jam.) 21,53, 2. Mbomaová (Nam.) 21,81, 3. Thomasová (USA) 21,87, 4. Fraserová-Pryceová (Jam.) 21,94, 5. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,27, 6. Masilingiová (Nam.) 22,28, 7. Kambundjiová (Švýc.) 22,30, 8. Millerová-Uibová (Bah.) 24,00.

800 m: 1. Muová (USA) 1:55,21, 2. Hodgkinsonová (Brit.) 1:55,88, 3. Rogersová (USA) 1:56,81, 4. Reekieová (Brit.) 1:56,90, 5. Wang Čchun-jü (Čína) 1:57,00, 6. Alemuová (Et.) 1:57,56, 7. Bellová (Brit.) 1:57,66, 8. Gouleová (Jam.) 1:58,26.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 700, 2. Reeseová (USA) 697 (druhý nejdelší výkon 695), 3. Brumeová (Nig.) 697 (688), 4. Španovičová (Srb.) 691, 5. Bechová-Romančuková (Ukr.) 688, 6. Davisová (USA) 684, 7. Strattonová (Austr.) 683, 8. Sawyersová (Brit.) 680.

Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 78,48, 2. Wang Čeng (Čína) 77,03, 3. Kopronová (Pol.) 75,49, 4. Tavernierová (Fr.) 74,41, 5. Rogersová (Kan.) 74,35, 6. Ghelberová (Rum.) 74,18, 7. Fiodorowová (Pol.) 73,83, 8. Priceová (USA) 73,09.