Henrique: Jsem si jistý, že nás mnozí odepsali, ale my jsme věřit nepřestali

Riga - Ojedinělý příběh v neobvyklých kulisách napsali na mistrovství světa v Rize hokejisté Kanady. Po třech zápasech neměli na kontě ani bod a na turnaji byl v tu chvíli horší jen jeden tým - Itálie vinou skóre. Ale zatímco Italové na nule zůstali, Kanaďané se vzepřeli osudu, se štěstím proklouzli do play off a svou pouť završili ve finále proti obhájcům zlata Finům vítězným gólem v prodloužení. V čase 66:26 rozhodl Nick Paul.

"Je to něco neuvěřitelného. Bylo opravdu mimořádné vést tuhle partu po celé té cestě ke zlatu. Jsem si jistý, že v úvodních fázích turnaje nás už spousta lidí odepsala. Jenže my jsme si i nadále věřili. A drželi jsme se toho až do úplného konce. A protože jsme došli až na konec té cesty, byl to sakramentsky dobrý turnaj," prohlásil kanadský kapitán Adam Henrique, který dal ve finále v 53. minutě důležitý vyrovnávací gól na 2:2.

Mistrem světa je poprvé tým, který na turnaji čtyřikrát prohrál. Kanada má třetí zlato z posledních šesti odehraných šampionátů, na nichž vybojovala i dvě stříbra.

Ve finále, které bylo reprízou posledního zápasu MS 2019 v Bratislavě, kde slavili po výsledku 3:1 Finové, názorně demonstrovali svou nezlomnost. Uspěli, i když dvakrát prohrávali. "Jsem na tyhle kluky vážně moc hrdý," uvedl trenér Gerard Gallant. "Nikdy se nevzdali, přestože jsme turnaj špatně začali. A vstoupili jsme do něj opravdu hodně špatně. Ale bojovali, zvládli několik velmi vyrovnaných zápasů a nakonec i to prodloužení o zlato," dodal Gallant, jehož svěřenci vyřadili ve čtvrtfinále hlavního favorita Rusko a v semifinále rivala USA.

Hodně důležitou roli ve finále sehrál Maxime Comtois. Na 1:1 vyrovnal sám, u druhé trefy asistoval. "Budu si pamatovat tu bídu a nepřízeň osudu, jimž jsme čelili. Když byla zveřejněna naše soupiska, vzpomínám si na ty komentáře. Lidi nám absolutně nedávali žádnou šanci. Byli nespokojení s tím, jaký tým vedení kanadského hokeje na šampionát poslalo. Ale ukázali jsme, jak se mýlili. Ano, prožili jsme nepovedené okamžiky, ale když vážně o něco šlo, předvedli jsme dobrý hokej. A teď máme zlato," prohlásil Comtois.

"I do toho prodloužení jsme šli s jedinou myšlenkou, z čeho všeho jsme se dokázali za celý turnaj vyhrabat. Nic nešlo snadno. Tři porážky na úvod, prohrávali jsme s ruským týmem... Ale řekli jsme si, že to prostě zase zvládneme. A šli jsme do prodloužení uvolněně," dodal Comtois.

Ještě o poznání sladší byla závěrečná tečka pro dva hráče, kteří zažili předloňsko porážku v Bratislavě, kde byli Kanaďané ve finále v roli favorita. "Věděli jsme, že nás čeká tuhá bitva, protože Finové hrají výborný a skvěle organizovaný hokej a již v průběhu turnaje bylo zřejmé, že se nikdy nevzdávají. Navíc jakmile jdou do vedení, je opravdu těžké se na ně dotáhnout. Ale i to jsme zvládli a překonali, takže přece jen přišlo mále zúčtování, zejména pro mě a 'Stecha' (obránce Troy Stecher)," pochvaloval si Henrique.

Hned osm finských hráčů si mohlo prožít radost z obhajoby, ale nedočkali se. "Bylo to pak o jediném gólu. Takových zápasů bylo na turnaji hodně. My bohužel prohráli v tu nejméně vhodnou dobu. Samozřejmě to moc bolí, ale i tak jsem na tenhle tým hrdý. Hráli jsme dobře a byli jsme blízko k tomu, abychom vyhráli i tady. Ale to je hokej," řekl kapitán Marko Anttila.

"Celkově vzato jsem vážně pyšný na výkony, které tady náš tým předvedl. Ani jediný zápas na turnaji jsme neprohráli v základní době a hráči ohromně bojovali. Nemohu udělat nic jiného, než jim vyseknout poklonu," řekl kouč Jukka Jalonen.