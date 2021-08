Helcelet je v desetiboji osmnáctý, Warner vede o 141 bodů

Tokio - Po čtyřech disciplínách olympijské soutěže v desetiboji je Adam Sebastian Helcelet osmnáctý a Jiří Sýkora klesl na 22. místo. Největší favorit Kanaďan Damian Warner rozjel tokijský desetiboj na úrovni 9000 bodů a po výšce vede o 141 bodů před Ashleym Moloneym z Austrálie. Světový rekordman Francouz Kévin Mayer je čtvrtý se ztrátou 248 bodů. Desetibojaři zakončí úvodní den soutěže během na 400 metrů.

První den sedmiboje vyšel nejlépe Anouk Vetterové z Nizozemska. Mistryně Evropy z roku 2016 vede před Belgičankami Noor Vidtsovou a obhájkyní zlata z Ria Nafissatou Thiamovou, která na ni v běhu na 200 metrů ztratila více než sekundu. Rozdíly jsou ale minimální, atletky na medailových pozicích od sebe dělí jen 47 bodů.

Úvodní stovku zaběhl Helcelet za 11,06 sekundy, což je jeho letošní maximum. Jiří Sýkora si zapsal čas 11,18. Mezi 23 desetibojaři jim patřilo 18. a 20. místo. Daleko nejrychlejší byl Warner, čas 10,12 byl o dvě setiny lepší než při jeho desetiboji v Götzisu, kde zůstal jen pět bodů pod magickou devítitisícovou hranicí.

V dálkařském sektoru oba Češi zaostali za svými možnostmi - Helcelet skočil 716 a Sýkora 703 centimetrů. Zato Warner, který má bronz z Ria de Janeiro, pokračoval ve skvělém tažení i ve druhé disciplíně a 824 centimetrů by mu mezi dálkařskými specialisty vyneslo bronzovou medaili.

Ve vrhu koulí se Helcelet za výkon 14,99 m posunul o dvě příčky výš, Sýkora si nepolepšil. Warner ve své slabší disciplíně poslal kouli do vzdálenosti 14,80, skoro o půl metru dál než v Götzisu, pak ale ztratil ve výšce. Umí 209 cm, v Tokiu zapsal 202. Podobně na tom byli Češi: oba mají osobní rekordy nad dvěma metry, ale Helcelet překonal 196 a Sýkora jen 190 cm, nejméně z celého pole.

Mayer v kouli ztratil proti svému osobnímu rekordu více než dva metry. Podle deníku L'Équipe ho od příletu do Tokia sužují zablokovaná záda. "Životní závod je totálně v tahu, bolí to při každém pohybu. Půjdu přes bolest naplno až do konce, ale opravdu si to neužívám," posteskl si Mayer, obhájce stříbra z Ria a mistr světa z roku 2017. Ve výšce si ale spravil chuť, překonal 208 cm.

Belgičan Thomas van der Plaetsen, mistr Evropy z roku 2016, se při dálce zranil a soutěž pro něj skončila.

Desetiboj po třech disciplínách: 1. Warner 2966 (100 m 10,12 - dálka 824 - koule 14,80), Lepage (oba Kan.) 2773 (10,43 - 765 - 15,31), 3. Moloney (Austr.) 2741 (10,34 - 764 - 14,49), 4. Mayer (Fr.) 2662, 5. Scantling (USA) 2647, 6. Škureňov (Rus,) a Victor (Gren) oba 2620, 8. Ziemek (USA) 2614, ...16. Helcelet 2488 (11,06 - 716 - 14,99), 21. Sýkora (oba ČR) 2409 (11,18 - 703 - 14,63).