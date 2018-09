Praha - Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) je těhotná, ve funkci chce zůstat. Návrat do práce plánuje osmačtyřicetiletá politička po šestinedělí, o potomka se má starat její muž, píše deník Blesk.

Hejtmanka si před dvěma lety vzala o 15 let mladšího Jakuba Pokorného. "Těhotenství bylo plánované, ale netušila jsem, že to přijde takto záhy a že se to povede. Zatím jsem na konci prvního trimestru, takže se to nejrizikovější období chýlí ke konci a doufáme s manželem, že vše bude v pořádku," řekla Pokorná Jermanová Blesku.

Hejtmanka už má osmnáctiletého syna z předchozího vztahu. Také její manžel už má s předchozí partnerkou syna.

Středočeské hejtmanství nyní vedou ANO a ČSSD s podporou komunistů. Statutárním zástupcem hejtmanky je náměstek pro životního prostředí a zemědělství, bývalý hejtman Miloš Petera (ČSSD).