Hejtmani vyzvali ke krokům proti drahé energii, vláda na tom podle Fialy pracuje

Praha/České Budějovice - Asociace krajů ČR vyzvala vládu, aby od počátku příštího roku regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Kabinet by měl podle hejtmanů také určit státního obchodníka s energií a směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách firmy ČEZ. Vláda jedná o celoevropském stanovení maximálních cen i variantách transformace ČEZ, reagoval premiér Petr Fiala (ODS). Právní postup jak stanovit maximální ceny chce hledat ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), energetická krize může ohrozit politický systém země, varoval.

Růst cen plynu a elektřiny urychlila únorová ruská vojenská invaze na Ukrajinu, válka trvá dosud. V tomto týdnu cena elektřiny pro evropský trh vystoupala na burze na rekord, u plynu se přiblížila rekordním úrovním z doby bezprostředně po ruském vpádu na Ukrajinu. Ceny jsou nyní mnohonásobně vyšší než před rokem. Některých odběratelů se ale zatím zdražování nedotýká, protože si cenu u dodavatele zafixovali.

"Nárůst cen je tak skokový, že už se nedá mluvit o krizi, ale o kolapsu. Pokud některé komodity tak skokově zdraží, jedná se o kolaps trhu. Tahle situace vznikla proto, že jsme ve válce, a když jsme ve válce, nemůžeme rezignovat na to, že budeme bojovat. Rusko využívá plyn jako zbraň," řekl po jednání Asociace krajů ČR její šéf a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Určit státního obchodníka s energií, jemuž by výrobci museli prodat deset nebo 15 procent své produkce, by podle hejtmanů bylo řešením pro školy, nemocnice i domovy seniorů.

Asociací navrhovaná opatření by podle Kuby měla také zabránit tomu, aby kolabovaly české firmy a aby vznikla velká nezaměstnanost. K okamžité vládní pomoci podnikům dnes vyzvala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), firmy podle ní kvůli drahým energiím bojují o přežití.

"Náš návrh pro řešení domácností je, že by vláda měla od tarifu, který byl zvolen, přejít od začátku roku k regulované ceně. Nikdo nebude platit víc, než by měla vláda definovat, kolik koncový zákazník zaplatí," řekl Kuba. Dotaci by tak nedostaly domácnosti s cenami nižšími, než by byla regulovaná cena. "Musí se to udělat u elektřiny i plynu. Dotovalo by se prvních 75 procent obvyklé spotřeby v tom domě," doplnil Kuba. Dotace by podle něj nešla ani pro rekreační objekty.

Návrhy asociace, jak je představil Kuba, mají podporu i dalších hejtmanů, řekli ČTK. Vládní pomoc s vysokými cenami energií prostřednictvím takzvaného úsporného tarifu podle nich situaci domácností nevyřeší. Shodli se na nutnosti jednat o maximálních cenách energií na evropské úrovni, podle ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) by vláda měla jednat také o pokračování těžby uhlí.

S požadavky krajů ohledně energií se ztotožňuje sněmovní opozice. "Požadavky krajů do značné míry kopírují to, co jsme navrhovali. Okamžitá regulace formou zastropování, okamžité řešení posílení pozice v ČEZ," uvedl bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Také další opoziční hnutí SPD podle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy dlouho apeluje na regulaci cen energií.

O celoevropském zastropování cen vstupních komodit do závěrných elektráren, které plní síť a cena u ní je zásadní, česká vláda jedná podle premiéra s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a bude to i velkým tématem pondělního jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. České předsednictví po dohodě s von der Leyenovou svolá urychleně jednání rady ministrů pro energetiku k mimořádným opatřením k řešení energetické situace, uvedl Fiala. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) doplnil, že jednání navrhne svolat na co nejbližší datum. Podle Fialy rovněž pokračuje příprava variant transformace ČEZ s cílem, kterým je získání kontroly nad výrobními kapacitami elektřiny na českém území.

Pokud se nevyřeší nynější energetická krize, mohl by být ohrožen politický systém země, řekl dnes poslancům ministr Blažek. "Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková," prohlásil ministr a varoval před možnou revolucí. Jiná cesta než úvahy o zastropování cen podle něj není, byť mnozí právníci uvádějí, že takto postupovat nelze. "Nebudu dělat teď nic jiného než nacházet takové právní řešení, aby to šlo," zdůraznil Blažek. Stát podle něj nemusí určit cenovou hladinu, ale ohraničit marže výrobců a obchodníků. Nemusely by pak podle ministra vznikat spory o náhradu škod, protože, jak míní, na zisk neexistuje právní nárok.

Opatření proti vysokým cenám energií navrhovaná Asociací krajů nelze podle oslovených analytiků stihnout do následující topné sezony. Vláda podle některých zaspala. Problém by do značné míry řešilo asociací zmiňované zestátnění ČEZ, uvedli. V tak vysokých velkoobchodních cenách, jako jsou na trhu nyní, nemůže dlouhodobě fungovat ekonomika ani sociální soudržnost, řekli ČTK.

Některé země Evropské unie se už o regulaci cen snaží. V Maďarsku například je cena elektřiny a plynu, kterou platí spotřebitelé, pevná a stanovená legislativou. Francie dala zhruba 20 miliard eur (přes 490 miliard Kč), aby mohla určit maximální cenu elektřiny a plynu. Slovenská vláda se dohodla s největším výrobcem elektřiny v zemi, společností Slovenské elektrárne (SE), na dodávkách elektrické energie za ceny, které jsou výrazně nižší než současné ceny na trhu. Bulharský parlament změnil rozhodnutí energetického regulačního úřadu o zdražení elektřiny a tepla. K určení maximální ceny energií se v EU rozhodly také Portugalsko nebo Španělsko.