Hejtmani se 3. března sejdou s Dostálovou kvůli stavebnímu zákonu

Praha - Hejtmani se chtějí 3. března sejít s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO) kvůli návrhu nového stavebního zákona, ke kterému mají výhrady. Během jednání Rady Asociace krajů ČR na středočeském krajském úřadě v Praze to řekl novinářům místopředseda asociace Jiří Běhounek. Schůzka by se podle něj mohla uskutečnit v Poslanecké sněmovně.

Kabinet si od návrhu Dostálové slibuje urychlení a zjednodušení povolování staveb. Podle ministerstva pro místní rozvoj by se měla doba povolovacího řízení u staveb snížit ze současných pěti let na jeden rok.

Návrh ale čelí kritice samospráv, památkářů i soudů. Hejtmani se obávají, že novela může vést časem k tomu, že se bude snižovat vliv krajů a měst. Obávají se miliardových nákladů a poklesu odbornosti v rozhodování a také v ohrožení veřejného zájmu ze strany velkých developerů.

Běhounek dnes připomněl výhrady k převádění úředníků, financování a otázce prostor. "Nám se velmi nelíbilo, že bylo řečeno, že stavební úřady by na obcích menšího typu zůstaly a z krajů by byly odsunuty," dodal. Kraje předložily připomínky k návrhu nového stavebního zákona loni v prosinci, ministerstvo by je mělo vypořádat do konce března.