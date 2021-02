Hejtmani jednají o postupu kvůli konci nouzového stavu

Praha - Začalo společné jednání hejtmanů o postupu krajů po skončení nouzového stavu. Jednat pak budou také formou videokonference zhruba od 19:00 s vládou. ČTK to dnes po 18:00 řekla mluvčí Asociace krajů Hana Brožková. Nouzový stav by v Česku po neděli mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu, řekl dnes ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá ale, že o vyhlášení nového stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech země neplatila odlišná opatření.

Sněmovna ve čtvrtek odmítla prodloužení nouzového stavu, na který jsou teď navázána vládní opatření proti šíření koronaviru. Dosavadní nouzový stav tak v neděli k půlnoci skončí.

Asociace krajů dnes vyzvala vládu a opoziční strany ke společnému jednání o dalším postupu při řešení pandemie koronaviru v České republice. Chce systémové řešení. Uvedla, že ne všechna vládní koronavirová opatření jsou vázána na to, aby trval nouzový stav.

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) si myslí, že je nutné mluvit o podobách nouzového stavu. "My jsme zatím ještě neslyšeli, jaká konkrétní opatření chce ministr zdravotnictví (Jan Blatný) uplatňovat. Pořád si myslím, že nouzový stav je pro řadu lidí jenom symbolem toho, že je všechno zavřené, což není pravda: i v nouzovém stavu mohou být otevřené obchody, malé provozovny, to s nouzovým stavem vůbec nesouvisí. Já budu chtít od pana ministra slyšet, jaká protiepidemická opatření chce uplatňovat, abychom nouzovým stavem zbytečně nezatěžovali lidi," řekl ČTK Kuba.

Babiš: Nouzový stav by mohl být jen v krajích, jež o něj požádají

Nouzový stav by v Česku po neděli podle Babiše mohl platit jen v krajích, které o to požádají vládu. Premiér ale doufá, že kabinet o vyhlášení stavu nouze požádají všichni hejtmani, aby v různých částech republiky neplatila odlišná opatření proti covidu-19. Kabinet má k dispozici analýzu, podle které by opětovné vyhlášení nouzového stavu na základě žádosti krajů nebylo protiústavní, dodal.

Sněmovna by se podle Babiše nyní do jednání kabinetu s kraji vracet neměla, protože by to nic nevyřešilo. Prostor pro jednání s opozicí by podle Babiše byl v následujících 30 dnech, než by kabinet případně musel požádat poslance o prodloužení nového nouzového stavu. "Jsme samozřejmě připraveni s opozicí znovu jednat hned příští týden," uvedl. Kabinet podle něj k jednáním přistupoval dosud seriózně, doufá, že to stejné bude tentokrát platit i u opozice. Opozice ale naopak uvádí, že tím, kdo k jednání přistupuje neseriozně, je předseda vlády.

Podle krizového zákona může hejtman pro celý kraj nebo jeho část vyhlásit stav nebezpečí. Pokud není možné účelně odvrátit hrozbu v tomto stavu, má podle předpisu neprodleně požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Takový postup preferují zatím hejtmani, kteří zastupují vládní strany. Babiš v pátek uvedl, že se jedná o jediné legislativní řešení, které je "na stole". Dnes uvedl, že podle analýzy není v rozporu s ústavou, podle některých právníků ale takový postup ústavní není.

Babiš připustil, že by v Česku mohla nastat situace, že nouzový stav kabinet vyhlásí jen pro některé regiony. "Pokud o to nepožádají všichni hejtmani, tak se dostaneme do absurdní situace, kdy v některých krajích budou jiná pravidla než dalších. Doufejme, že budou rozumní, požádají o to všichni a zapomenou na politiku a politické zájmy. Skutečně jde o zdraví všech občanů," řekl.