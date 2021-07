Hejtmana Grolicha překvapila po tornádu solidarita lidí i rychlost prací

Brno - Solidarita lidí i rychlost demoličních a vyklízecích prací překvapila po tornádu jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL). V sobotu uplyne měsíc, co se živel prohnal Břeclavskem a Hodonínskem, vyžádal si šest životů a poničil 1200 domů. Škody půjdou do miliard. Podle Grolicha jsou hotové demoliční a vyklízecí práce, ze kterých vznikly "hory suti". Bezmála 200 domů muselo k zemi, stovky dalších jsou ale už zvenčí opravené.

Bouře s kroupami o velikosti míčků a tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů v hodině přišly poslední červnový čtvrtek. "Na kraji jsme si předtím říkali, že se po koronaviru, pracích kolem očkování a podobně vše vrací do normálu a musíme se zaměřit na naše věci. A do toho přišlo tornádo," vzpomínal Grolich.

Po měsíci po katastrofě se podle něj udělalo spoustu práce. "Nedokázal jsem si představit, že po měsíci nebudou potřeba hasiči a těžká technika a že demoliční a vyklízecí práce budou hotové. Nedokázal jsem si představit, jaké mohou vzniknout hromady odpadu a suti. Jsou to opravdu hory. Na druhé straně to ukazuje, kolik práce se za ten měsíc udělalo. Obrovský dík patří hasičům a dobrovolníkům," řekl Grolich.

Podle něj ale práce pro kraj nekončí. "Je potřeba zajistit ubytování lidí, koordinační práce. Rok a půl se budou dělat elektrifkace, protože teď bude jen provizorní vedení. Starostové potřebují pomoc, potáhne se to měsíce," uvedl hejtman.

Z 1200 zasažených domů muselo jít bezmála 200 k zemi. "Překvapuje mě, kolik z těch zbylých a jak rychle je opravených a pod střechou. Nemáme přesnou evidenci, ale řekl bych, že jsou to stovky domů, které jsou zvenčí opravené. Někde je ještě uvnitř spousta práce," uvedl Grolich.

Nečekal také velkou solidaritu lidí. "Když se podíváme na účty sbírek a sečteme to, dělá to přes miliardu korun. Nikdo nečekal tak velkou vlnu pomoci. Stejné je to s dobrovolníky a řemeslníky. Pracují tady zdarma a jsou to celé skupiny," řekl hejtman.

Podle něj si všechny složky, které v místě působily, udělají analýzy. "Z každé katastrofy se má krizové řízení z čeho poučit. Ale bylo to něco jiného než povodně, na které jsou dané scénáře a postupy. Záchranné složky musely nastoupit okamžitě. Netroufnu si říct, že by kdokoliv fungoval špatně. Jen doufám, že to je poslední extrémní situace" dodal Grolich, který do čela kraje usedl loni po podzimních volbách, kdy vrcholila pandemie koronaviru.