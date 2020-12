Hejtman Vondrák: Situace s koronavirem se v kraji zhoršuje

Ilustrační foto - Hejtman Ivo Vondrák (ANO) byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje 5. listopadu 2020 v Ostravě opět zvolen do funkce.

Ostrava - V Moravskoslezském kraji přibylo za pátek 625 lidí s koronavirem. Je to obdobný přírůstek jako v předchozích dnech, když to ve čtvrtek bylo 650 lidí a ve středu 674. Vyplývá to z údajů takzvané chytré karantény, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Podle něj ale data ukazují, že situace se začíná zhoršovat. Skóre protiepidemického systému (PES) v regionu stouplo z páteční hodnoty 62 na 66, když republikový průměr je stále 57.

"Je třeba si přiznat, že se situace začíná zhoršovat. Je vidět, že tento uplynulý týden je horší než dva předchozí. Index rizika stoupl na hodnotu 66. Koeficient reprodukce se v ČR vrátil na 0,97," uvedl Vondrák.

Od počátku pandemie bylo v kraji pozitivně testováno 60.125 lidí. Počet hospitalizovaných s covidem-19 mírně klesl na 580. V kraji je koronavirem nakaženo nyní 7684 lidí. Z nemoci se vyléčilo 51.477 lidí. Počet zemřelých vzrostl o sedm na 964.

V pátek zaznamenalo v kraji největší přírůstek opět Ostravsko, a to 191 nakažených. Na Karvinsku přibylo 128 pozitivně testovaných, na Frýdecko-Místecku 117, na Opavsku 87 a na Novojičínsku 65. Nejmenší nárůst v kraji byl v pátek opět na Bruntálsku, a to 37 případů.

Statistika chytré karantény eviduje nakažené podle trvalého bydliště. Nemocní z regionu, kteří žijí jinde, jsou v chytré karanténě vykazováni ve statistikách kraje.