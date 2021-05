Hejtman Netolický: Hamáček se mnou mluvil o získání milionu vakcin Sputnik

Pardubice - Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) dnes na dotaz ČTK potvrdil, že s ním šéf sociálních demokratů, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček mluvil o získání milionu vakcín Sputnik z Ruska. O obsahu společné schůzky obou politiků, která se odehrála 15. dubna, dnes napsal server SeznamZprávy. Hamáček se chystal do Moskvy s plánem, že zajistí ruskou vakcínu, s její pomocí proočkuje Česko, a získá tím před podzimními volbami do Sněmovny voliče pro sociální demokracii, uvedl server.

"Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený," citoval Seznam Zprávy nejmenovaného Hamáčkova stranického kolegu. Netolický informace serveru potvrdil. "To, co tam je napsáno, je pravda, já se k tomu víc vyjadřovat nebudu. Mne se ta kauza netýká a odpovídat mají jiní, ne já," řekl ČTK Netolický.

Server SeznamZprávy před dvěma dny napsal, že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky Sputniku V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Podle českých bezpečnostních složek jsou z útoku ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb.

Hamáček tvrzení, že chtěl kauzu Vrbětice vyměnit za vakcínu a summit, odmítl a oznámil, že na autory článku Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou podá trestní oznámení.

Podle SeznamZpráv se 15. dubna večer Hamáček setkal s šéfy tajných služeb, policie a velvyslancem v Moskvě, s nimiž o svém plánu mluvil. Schůzka s Netolickým se odehrála předtím a o Vrběticích žádná zmínka nepadla. "Byl jsem v nevhodnou dobu na nevhodném místě," uvedl Netolický. Článek SeznamZpráv komentoval na twitteru i Hamáček. "Co tam máte dál pane Kroupo? I váš utajovaný svědek Martin Netolický říká, že jsem žádnou vlastizradu neplánoval," napsal ministr.

Netolický uvedl 4. května na svém facebookovém profilu, že si klade otázku, zda má jako stále ještě člen ČSSD, ale především jako angažovaný občan právo znát pravdu o Vrběticích a plánované cestě do Moskvy. "Mohu mít vůbec tu odvahu a žádat vysvětlení? Nebude to bráno jako útok? Tyto otázky si kladu od dnešního rána. Ať to téma přemítám z jakékoliv strany, docházím k závěru, že by se měl ptát celý národ," uvedl Netolický. Podle něj by měli Hamáček i předseda vlády Andrej Babiš (ANO) vysvětlit veškeré pochybnosti.Více informací a osvětlení situace čeká od policie a dalších osob, které případnou cestu do Moskvy chystaly nebo o ní věděly. "Pokud ovšem vysvětlení nebude dostatečné, je to opravdu na vyvození osobní zodpovědnosti," uvedl Netolický.